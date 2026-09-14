「為老公加油」泰勒絲現身NFL酋長隊開幕戰 一旁坐著阿湯哥
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）14日現身NFL堪薩斯城酋長隊主場開幕戰，為老公凱爾西（Travis Kelce）加油。她被拍到坐在箭頭體育場（Arrowhead Stadium）包廂內與好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）聊天。
36歲的泰勒絲身穿紅白格紋上衣，一邊喝著飲料，一邊與64歲的阿湯哥交談。阿湯哥今年7月3日也有參加泰勒絲的婚禮。
這場酋長隊對上丹佛野馬隊的對決，也象徵泰勒絲重返看台為老公助陣。她自2023年起便經常現身酋長隊比賽，隨著與凱爾西的感情增溫，啦啦隊身分也從女友晉身為人妻。
泰勒絲首次現身酋長隊比賽是在2023年9月，當時她在箭頭體育場觀看酋長隊迎戰芝加哥熊隊（Chicago Bears）。2025年球季，她則於9月14日現身酋長隊主場迎戰費城老鷹隊的比賽。
她與酋長隊家族的關係也日益親近，經常與凱爾西的母親唐娜（Donna Kelce）相聚，也會與酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的妻子布列塔妮（Brittany Mahomes）一同助威。
她是到堪薩斯城酋長隊主場開幕戰觀戰，為凱爾西加油助陣；當時她坐在箭頭體育場包廂內，身穿紅白格紋上衣，手拿飲料與旁人互動。 她在包廂內與好萊塢巨星湯姆克魯斯聊天，兩人一邊交談一邊看球。內文也提到阿湯哥7月3日曾出席泰勒絲的婚禮，顯示雙方關係熟識。 她自2023年起就常出現在酋長隊比賽，看台助威已成常態；隨著和凱爾西感情升溫，她也與唐娜、布列塔妮等球隊家屬往來更密切。
精華 FAQ
她是到堪薩斯城酋長隊主場開幕戰觀戰，為凱爾西加油助陣；當時她坐在箭頭體育場包廂內，身穿紅白格紋上衣，手拿飲料與旁人互動。
她在包廂內與好萊塢巨星湯姆克魯斯聊天，兩人一邊交談一邊看球。內文也提到阿湯哥7月3日曾出席泰勒絲的婚禮，顯示雙方關係熟識。
她自2023年起就常出現在酋長隊比賽，看台助威已成常態；隨著和凱爾西感情升溫，她也與唐娜、布列塔妮等球隊家屬往來更密切。
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