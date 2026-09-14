艾美獎78年首位 馬修瑞斯1晚奪下2個影帝獎
威爾斯男星馬修瑞斯（Matthew Rhys）在今年艾美獎寫下紀錄，一晚同時拿下兩座最佳男主角獎，他分別憑Netflix影集「獸藏我心」（The Beast in Me）奪得限定劇集／選集最佳男主角，以及Apple TV+「寡婦灣」（Widow’s Bay）拿下喜劇類最佳男主角，成為艾美獎78年歷史上首位在同一晚拿下兩項男主角獎的演員。
Variety報導，馬修瑞斯早在2018年便憑「冷戰諜夢」（The Americans）拿下劇情類最佳男主角，如今再加上「獸藏我心」及「寡婦灣」的兩座獎項，讓他成為史上首位囊括劇情類、喜劇類及限定劇集／選集3大男主角獎的男演員。
過去確實曾有演員在同一晚拿下兩座艾美獎，但馬修瑞斯是首位同時征服兩項「最佳男主角」獎的人。他更成為繼芭芭拉史坦威克（Barbara Stanwyck）之後，唯一一位完成3大主角獎大滿貫的演員。
馬修瑞斯本屆除了兩度拿下男主角獎，也分別以「獸藏我心」及「寡婦灣」執行製作人身分獲得另外兩項提名，可謂成為本屆艾美獎最大贏家之一。
他分別以Netflix影集《獸藏我心》奪得限定劇集／選集最佳男主角，並以Apple TV+《寡婦灣》拿下喜劇類最佳男主角，一晚抱回2座男主角獎。 因為他是艾美獎78年來首位在同一晚同時拿下2項「最佳男主角」獎的演員，過去雖有人同晚拿2獎，但不是兩項男主角獎。 加上2018年憑《冷戰諜夢》拿下的劇情類最佳男主角，他成為首位集齊劇情類、喜劇類與限定劇集／選集3大男主角獎的男演員。
精華 FAQ
他分別以Netflix影集《獸藏我心》奪得限定劇集／選集最佳男主角，並以Apple TV+《寡婦灣》拿下喜劇類最佳男主角，一晚抱回2座男主角獎。
因為他是艾美獎78年來首位在同一晚同時拿下2項「最佳男主角」獎的演員，過去雖有人同晚拿2獎，但不是兩項男主角獎。
加上2018年憑《冷戰諜夢》拿下的劇情類最佳男主角，他成為首位集齊劇情類、喜劇類與限定劇集／選集3大男主角獎的男演員。
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