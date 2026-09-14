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艾美獎／每季都拿獎「天后與草莓」珍史瑪特奪喜劇類最佳女主角

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艾美獎／每季都拿獎「天后與草莓」珍史瑪特奪喜劇類最佳女主角

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珍史瑪特拿下艾美獎喜劇類最佳女主角。（歐新社）
珍史瑪特拿下艾美獎喜劇類最佳女主角。（歐新社）

第78屆艾美獎（Primetime Emmy Awards）在洛杉磯登場，美國女星珍史瑪特（Jean Smart）憑HBO Max喜劇影集「天后與草莓」（Hacks）再度拿下艾美獎喜劇類最佳女主角，成為首位在同一部影集每一季都拿下該獎項的女演員。「天后與草莓」共5季，今年春季播出最終季，珍史瑪特也完成「5季奪5獎」紀錄。

珍史瑪特憑「天后與草莓」第5次抱走喜劇類最佳女主角獎，也讓她生涯累計8座艾美獎，追平茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）、克蘿麗絲利奇曼（Cloris Leachman）並列獲得最多次艾美獎的演員。

她發表得獎感言，先感謝經紀團隊，稱他們是「業界最棒的人」，也特別感謝孩子，形容孩子是自己的「錨」。隨後，她將最重要的感謝獻給「天后與草莓」創作者露西亞安尼耶洛（Lucia Aniello）、保羅唐斯（Paul W. Downs）及珍史塔斯基（Jen Statsky），表示：「一切都從他們開始，也在他們手中結束……這是一段多麼精采的旅程！」

「天后與草莓」自首季起便是艾美獎常客，故事圍繞珍史瑪特飾演的傳奇拉斯維加斯喜劇演員，以及漢娜愛因賓德（Hannah Einbinder）飾演的年輕新任編劇展開。第3季更爆冷擊敗當時衛冕的「大熊餐廳」（The Bear），拿下最佳喜劇影集。

對於自己在「天后與草莓」的驚人得獎紀錄，珍史瑪特今年稍早領取第3座金球獎時曾笑說：「我能說什麼——我是個貪心的女人。」她也形容自己是「整個業界最幸運的人之一」，因為身邊一直有許多人支持。

精華 FAQ

  • 她憑HBO Max喜劇影集《天后與草莓》再度奪下艾美獎喜劇類最佳女主角，這也是她在該劇中的第5次得獎，完成「5季奪5獎」的紀錄。

  • 珍史瑪特成為首位在同一部影集的每一季都拿下同一獎項的女演員，顯示她在《天后與草莓》中的表現長期受到評審肯定，紀錄相當罕見。

  • 她目前生涯累計8座艾美獎，已追平茱莉路易絲卓佛與克蘿麗絲利奇曼，並列成為獲得最多次艾美獎的演員之一。

艾美獎 洛杉磯

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