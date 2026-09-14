我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎／每季都拿獎「天后與草莓」珍史瑪特奪喜劇類最佳女主角

好市多哪一款咖啡最值得買？科克蘭3款上榜

艾美獎紅毯來了「真人版獎盃」女星全身塗金 背後還有翅膀

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅格斯塔爾特在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型亮相。（歐新社）
梅格斯塔爾特在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型亮相。（歐新社）

第78屆艾美獎14日頒獎，美國女星梅格斯塔爾特（Meg Stalter）在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型驚艷亮相，全身披上金色裝扮，連肌膚也塗成金色，背後加上翅膀，頭頂高舉艾美獎經典地球造型，成為紅毯焦點。她與「天后與草莓」（Hacks）共同主演保羅唐斯（Paul W. Downs）同行，唐斯則穿著正式黑色晚禮服，形成強烈對比。

Variety報導，梅格斯塔爾特今年首次獲得艾美獎提名，角逐喜劇類最佳女配角。她登上紅毯時提到，自己才剛結束百老匯音樂劇《Oh, Mary!》的演出並返回洛杉磯

梅格斯塔爾特與唐斯經常攜手打造吸睛紅毯造型，今年1月出席評論家選擇獎時，兩人便曾穿上仿效提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與凱莉珍娜（Kylie Jenner）的紅毯亮橙色服裝，引起討論。

梅格斯塔爾特曾談到屢次在紅毯搞怪的原因。她表示，自己與唐斯很喜歡一起即興演出，「如果有機會把我的喜劇帶進來，我就會把握。」

她說：「我覺得這一切是因為我們很喜歡一起即興表演。我本來就喜歡在紅毯或活動上做很多搞笑橋段，而那些橘色服裝開啟了一個全新的世界。」

梅格斯塔爾特在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型亮相。（路透）
梅格斯塔爾特在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型亮相。（路透）

梅格塔爾特透露，兩人當時玩得非常開心，後來便開始想：「為什麼我們不每次都做一些奇怪的事情？」她甚至笑稱，如果劇院門口有觀眾拿著相機等著與他們見面，「為什麼不做一些好玩的事情，比如打扮成護士？大家都已經拿好相機準備見我們、笑一笑了，對我們來說更有趣。為什麼不呢？」

梅格斯塔爾特與唐斯主演的「天后與草莓」近期播畢第5季，也是最終季。該劇今年共獲得24項艾美獎提名；唐斯除了入圍喜劇類最佳男配角，也憑編劇及執行製作身分獲得提名。

梅格對斯塔爾特而言，今年艾美獎不只是首次獲得提名，她更以一身「真人艾美獎」造型登上紅毯，將自己與頒獎典禮的標誌性獎座融為一體，成為當晚最另類的紅毯造型之一。

精華 FAQ

  • 她以「真人版艾美獎獎座」造型亮相，全身披上金色裝扮，連肌膚也塗成金色，背後還加上翅膀，頭頂高舉經典地球造型。

  • 她是和《天后與草莓》共同主演保羅唐斯同行，唐斯穿著正式黑色晚禮服，與她誇張金色造型形成鮮明對比，讓整體畫面更搶眼。

  • 她表示自己和唐斯都很喜歡即興表演，也希望把喜劇帶進紅毯與活動現場；她認為既然大家都準備好拍照，不如做些有趣又好笑的事。

艾美獎 百老匯 洛杉磯

上一則

拍廣告必爭議？席德妮史威尼「半裸代言」女運動員氣得跳腳

下一則

艾美獎／每季都拿獎「天后與草莓」珍史瑪特奪喜劇類最佳女主角

延伸閱讀

84歲哈里遜福特 二度拚艾美獎最年長男配

84歲哈里遜福特 二度拚艾美獎最年長男配
娛樂／5闖艾美獎 「小學校長」不怕競爭怕走光

娛樂／5闖艾美獎 「小學校長」不怕競爭怕走光
妮寇拉佩茲威尼斯走紅毯 布魯克林甜蜜護妻「玩喇舌」

妮寇拉佩茲威尼斯走紅毯 布魯克林甜蜜護妻「玩喇舌」
坎達爾珍娜首登威尼斯紅毯 復古金禮服「關鍵數字」和她一樣

坎達爾珍娜首登威尼斯紅毯 復古金禮服「關鍵數字」和她一樣

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換
開車不准前面有車、比賽不能拿第二 3星座凡事都要爭第一

開車不准前面有車、比賽不能拿第二 3星座凡事都要爭第一
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚