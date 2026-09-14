艾美獎紅毯來了「真人版獎盃」女星全身塗金 背後還有翅膀

梅格斯塔爾特在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型亮相。（歐新社）

第78屆艾美獎 14日頒獎，美國女星梅格斯塔爾特（Meg Stalter）在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型驚艷亮相，全身披上金色裝扮，連肌膚也塗成金色，背後加上翅膀，頭頂高舉艾美獎經典地球造型，成為紅毯焦點。她與「天后與草莓」（Hacks）共同主演保羅唐斯（Paul W. Downs）同行，唐斯則穿著正式黑色晚禮服，形成強烈對比。

Variety報導，梅格斯塔爾特今年首次獲得艾美獎提名，角逐喜劇類最佳女配角。她登上紅毯時提到，自己才剛結束百老匯 音樂劇《Oh, Mary!》的演出並返回洛杉磯 。

梅格斯塔爾特與唐斯經常攜手打造吸睛紅毯造型，今年1月出席評論家選擇獎時，兩人便曾穿上仿效提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與凱莉珍娜（Kylie Jenner）的紅毯亮橙色服裝，引起討論。

梅格斯塔爾特曾談到屢次在紅毯搞怪的原因。她表示，自己與唐斯很喜歡一起即興演出，「如果有機會把我的喜劇帶進來，我就會把握。」

她說：「我覺得這一切是因為我們很喜歡一起即興表演。我本來就喜歡在紅毯或活動上做很多搞笑橋段，而那些橘色服裝開啟了一個全新的世界。」

梅格斯塔爾特在艾美獎紅毯上以「真人版艾美獎獎座」造型亮相。（路透）

梅格塔爾特透露，兩人當時玩得非常開心，後來便開始想：「為什麼我們不每次都做一些奇怪的事情？」她甚至笑稱，如果劇院門口有觀眾拿著相機等著與他們見面，「為什麼不做一些好玩的事情，比如打扮成護士？大家都已經拿好相機準備見我們、笑一笑了，對我們來說更有趣。為什麼不呢？」

梅格斯塔爾特與唐斯主演的「天后與草莓」近期播畢第5季，也是最終季。該劇今年共獲得24項艾美獎提名；唐斯除了入圍喜劇類最佳男配角，也憑編劇及執行製作身分獲得提名。

梅格對斯塔爾特而言，今年艾美獎不只是首次獲得提名，她更以一身「真人艾美獎」造型登上紅毯，將自己與頒獎典禮的標誌性獎座融為一體，成為當晚最另類的紅毯造型之一。