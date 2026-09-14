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拍廣告必爭議？席德妮史威尼「半裸代言」女運動員氣得跳腳

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席德妮史威尼為體育預測公司Novig拍廣告。（取材自Novig）
席德妮史威尼為體育預測公司Novig拍廣告。（取材自Novig）

美國女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）為體育預測公司Novig拍攝的火辣廣告在網路暴紅，卻引發女性奧運選手及各界運動員強烈反彈，批評廣告物化女性、貶低女性運動員。

衛報報導，席德妮史威尼在這支廣告中，幾近全裸展示各種運動器材，包括拿著橄欖球遮擋巨乳、脫光坐在籃球框上，半裸躺在撞球桌上，並誘惑低語，「你覺得自己懂運動？那就證明給我看。Novig只提供體育服務。」

Novig廣告發布兩天內觀看次數突破2200萬，但引發全球女性運動員抗議。上月剛拿下4面歐洲錦標賽金牌的英國短跑選手艾美亨特（Amy Hunt）表示：「這才是女性運動員的樣子：肌肉。努力、鮮血、汗水和眼淚。這是一個美好的夜晚。」

席德妮史威尼為體育預測公司Novig拍廣告。（取材自Novig）
席德妮史威尼為體育預測公司Novig拍廣告。（取材自Novig）

亨特提到女子200公尺冠軍梅莉莎・傑佛遜-伍登（Melissa Jefferson-Wooden）跑出21.47秒，創下女子200公尺史上第4快成績。她也說，女性從事運動並不總是「漂亮、迷人或性感」。「有時候會有低潮。甚至這次錦標賽開幕時，我昨天才開始生理期，這真的不理想，也不是你能真正計畫的事情。」

英國奧運場地單車金牌得主蘇菲凱普威爾（Sophie Capewell）同樣批評Novig的廣告：「想像一下，如果女性在體育中的性感形象不再是最受歡迎的方式，那會是什麼樣的世界。」

澳洲4屆奧運游泳金牌得主阿莉亞妮蒂特穆斯（Ariarne Titmus）也直言看完廣告後「無法形容有多憤怒」。她表示，這不只是對所有投注一生精力磨練技術的女性「迎面一擊」，也是對那些真正享受運動的女性的不尊重。

面對批評，席德妮史威尼疑似透過社群平台回應，接連發布多張知名男女運動員為雜誌拍攝裸體寫真的照片，其中包括網球名將小威廉絲（Serena Williams）、足球員拉皮諾（Megan Rapinoe）及籃球員蘇伯德（Sue Bird）。

Novig創辦人兼執行長雅各布・福廷斯基（Jacob Fortinsky）則為廣告辯護，稱席德妮史威尼非常擅長吸引觀眾、成為焦點，「某種程度上，這迫使我們進入全國性的討論」。他也指出Novig只限21歲以上人士使用，並透露席德妮史威尼主動接洽公司洽談股權合作，同時參與廣告訊息的設計。

這並非席德妮史威尼首次因廣告陷入爭議。她去年為American Eagle拍攝「Sydney Sweeney Has Great Jeans」廣告，以「jeans（牛仔褲）」與「genes（基因）」諧音為概念，並提及她的藍眼睛及遺傳特徵，引發文化戰爭，有人批評廣告涉及優生學暗示。

席德妮史威尼為體育預測公司Novig拍廣告。（取材自Novig）
席德妮史威尼為體育預測公司Novig拍廣告。（取材自Novig）

精華 FAQ

  • 因廣告以幾近全裸的方式展示她與運動器材互動，被批評把女性身體當成賣點，還以性感形象包裝運動內容，讓許多女性運動員認為這是在物化女性、貶低真正投入運動的人。

  • 英國短跑選手艾美亨特、英國場地單車金牌蘇菲凱普威爾，以及澳洲游泳金牌阿莉亞妮蒂特穆斯都表達不滿，認為廣告忽視女性運動員的努力，還對她們的專業形象造成不尊重。

  • Novig創辦人表示，席德妮史威尼很會吸引目光，廣告也促成全國性討論，並強調平台僅限21歲以上使用；她則疑似透過社群貼出多位男女運動員的裸體雜誌照作為回應。

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