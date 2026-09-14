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孩子真的不能偷生「奧本海默」席尼墨菲19歲兒跟他長超像

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愛爾蘭男星席尼墨菲。（美聯社）
愛爾蘭男星席尼墨菲。（美聯社）

愛爾蘭男星席尼墨菲（Cillian Murphy）的19歲兒子亞倫墨菲（Aran Murphy）出道當演員，他近日出席HBO記者會，神似父親的臉蛋在社群平台暴紅，不僅五官與席尼墨菲如同「複製貼上」，連聲音、說話方式及小動作也被網友指「根本是複製人」。亞倫墨菲目前正追隨父親腳步進軍演藝圈，已參演HBO新劇「Youth」。

亞倫墨菲日前現身倫敦HBO新劇「Youth」放映活動，照片曝光引發討論。網友紛紛驚嘆孩子真的不能偷生，有人笑稱「一看就知道是誰的兒子」，更有人引用「哈利波特」（Harry Potter）石內卜的經典台詞：「你擁有跟媽媽（爸爸）一樣的眼睛」。

不只臉蛋神似，網友也發現亞倫墨菲的聲音與爸爸席尼墨菲很像，有人留言：「聽起來就像他爸爸，太有趣了。」另一人則說：「看來可以拍『奧本海默』(Oppenheimer)前傳了」。

▲ 影片來源：x平台@kittyatdawn（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

亞倫墨菲神似老爸席尼墨菲。（取材自instagram）
亞倫墨菲神似老爸席尼墨菲。（取材自instagram）

亞倫墨菲很早便對演戲產生興趣，11歲時曾參演舞台劇「哈姆奈特」（Hamnet）。他2022年憑電影「Lola」首次登上大銀幕，2024年參演改編自石黑一雄暢銷小說的電影「克拉拉與太陽」（Klara and the Sun），與艾美亞當斯（Amy Adams）及珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）合作。

去年，他加入HBO及Sky Television製作的「WAR」劇組，合作演員包括席安娜・米勒（Sienna Miller）及多明尼克・威斯特（Dominic West）。

席尼墨菲現年50歲，與妻子伊馮（Yvonne McGuinness）育有兩個兒子，亞倫墨菲上面還有一個20歲的哥哥馬拉奇（Malachy）。

席尼墨菲2023年曾談及兩個兒子：「他們都是非常好的孩子，我們相處得很開心。」他透露，家中沒有「爸爸電影之夜」，但兒子們仍會觀看他的部分作品，只是「他們覺得我所有電影都很緊張」。

精華 FAQ

  • 他出席HBO新劇活動時，被拍到的外貌與席尼墨菲幾乎如出一轍，五官、聲音與說話小動作都被網友認為極像，因而迅速引發熱議。

  • 亞倫很早就接觸表演，11歲參演舞台劇《哈姆奈特》，2022年以《Lola》登上大銀幕，之後又演出《克拉拉與太陽》及HBO相關劇集。

  • 席尼墨菲表示兩個兒子都是很好的孩子，家人相處愉快；雖然沒有固定的爸爸電影之夜，但兒子會看他的部分作品，只是覺得都很緊張。

哈利波特 奧本海默 HBO

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