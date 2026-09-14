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布蘭妮為2帥兒慶生 期許自己當「最棒媽咪」

編譯俞仲慈／綜合報導
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小甜甜布蘭妮(中)最近在社群平台為兩個已成年兒子慶生。(取材自Instagram...
小甜甜布蘭妮(中)最近在社群平台為兩個已成年兒子慶生。(取材自Instagram)

小甜甜布蘭妮(Britney Spears)最近在社群平台為兩個已成年的兒子慶生，還公開期許自己要當一位「最棒的媽咪」。

八卦娛樂新聞網站Page Six報導，44歲的布蘭妮12日在Instagram向大兒子普雷斯頓(Sean Preston，14日年滿21歲)和小兒子傑登(Jayden James，12日年滿20歲)表達祝福：「祝我帥氣的小伙子生日快樂，生命如此美好脆弱，我希望在你生命中的每一天，我都能成為世上最棒的媽咪！」

在另一篇貼文，布蘭妮則分享一張自己與傑登、普雷斯頓兒時拍攝的舊照，提前向大兒子祝賀生日快樂，並寫下身為人母的關懷：「別再過度健身了，因為你的肌肉開始讓我感到害怕…開玩笑的！嗯…我為你成為一名優秀年輕人而感到驕傲。生日快樂，寶貝！」

布蘭妮與演員凱文費德林(Kevin Federline)2004年結婚，婚後育有兩子，不過這段婚姻僅維持三年在2007年宣告結束。

今年3月，布蘭妮涉嫌酒駕被捕，反倒讓她與兒子們的疏離關係得以修復，在普雷斯頓和傑登的幫助下，她接受治療、重新振作，知情人士透露：「能花這麼多時間陪伴媽媽，對他們來說真是太好了。」

此後，母子三人共度的美好時光成為布蘭妮「一份無可替代的禮物」以及「最大快樂」，經常在Instagram與粉絲分享，今年7月，普雷斯頓和傑登在巴黎時裝周首次走秀，宣告進軍時尚圈，身為母親的布蘭妮也對兒子們的表現讚不絕口。

精華 FAQ

  • 她為大兒子普雷斯頓與小兒子傑登送上生日祝福，兩人分別將滿21歲與20歲。布蘭妮也在貼文中表達對他們的驕傲與愛意。

  • 她在Instagram寫下，希望在兒子生命中的每一天，都能成為世上最棒的媽咪，並形容生命美好卻脆弱，語氣充滿感性與珍惜。

  • 報導指出，布蘭妮今年3月涉酒駕被捕後，反而讓她與兒子的疏離關係逐步修復；兒子陪她接受治療、重新振作，母子共處也成了她最大的快樂。

布蘭妮

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