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席琳狄翁戰勝罕病 巴黎復出開唱 粉絲激動喊「真正的鬥士」

記者陳穎／即時報導
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席琳狄翁再度開唱，向粉絲宣告正式復出。(路透)
席琳狄翁再度開唱，向粉絲宣告正式復出。(路透)

加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion）罹患僵直人症候群（Stiff-person syndrome，SPS）後，歷經多年治療與休養，終於重返舞台。58歲的她近日在法國巴黎西郊南泰爾的Plenitude Arena舉行演唱會，與粉絲久別重逢，開唱時一度感動落淚，粉絲也紛紛送上支持，激動形容她是「真正的鬥士」。

席琳狄翁席琳狄翁以「鐵達尼號」主題曲「My Heart Will Go On」、經典情歌「The Power of Love」及「All By Myself」等作品享譽全球。

2022年公開透露罹患罕見的自體免疫神經系統疾病僵直人症候群，這種疾病會引發疼痛性肌肉痙攣及嚴重肌肉僵硬，對日常活動與演出造成極大影響。她當時宣布取消2023及2024年的巡演行程，專心接受治療。

如今她終於再次站上舞台，面對可容納4萬人的Plenitude Arena，席琳狄翁情緒激動地向台下粉絲說：「我曾答應自己不要哭。我沒有遵守自己的承諾。但看到你們，我真的非常開心。我很想念你們，我會像你們一樣唱歌，不哭。」

她的真情流露讓現場氣氛瞬間沸騰，相關演出片段曝光後，也在社群平台掀起熱烈討論。許多粉絲感動留言，有人寫下：「席琳狄翁，你真的做到了！謝謝你回來，而且唱得比以往更好，傳奇就是傳奇。」

另一名粉絲則表示：「席琳狄翁回到巴黎舞台，強大、感人又令人難忘，真正的傳奇。」還有人稱：「最偉大的歌手回來了！經歷這麼多健康挑戰後，看到席琳再次站上舞台，而且聲音依舊如此動人，真的太好了。」

也有粉絲大讚她的勇氣與毅力：「我佩服她的力量、勇氣，以及令人難以置信的才華。」另一名粉絲更激動表示：「席琳狄翁一直想做的，就是回到舞台。她做到了。她真的是一名鬥士！」

這次巴黎演唱會並非短暫回歸，席琳狄翁預計還將在該場館演出25場，2026年最後一場演出訂於10月17日，明年5月也將繼續完成剩餘場次。

這並不是她罹病後第一次公開登台。2024年巴黎奧運開幕式上，席琳狄翁壓軸登場，在艾菲爾鐵塔前獻唱「愛的力量」（The Power of Love）等作品，完成罹患僵直人症候群後首次公開演出，當時便感動全球歌迷。

精華 FAQ

  • 她在2022年公開罹患僵直人症候群後，歷經多年治療與休養，終於恢復到能登台演出，因此選在巴黎西郊南泰爾的場館重返舞台。

  • 粉絲對她的回歸非常激動，紛紛留言稱讚她是傳奇、真正的鬥士，也肯定她在健康挑戰後仍能唱出動人歌聲。

  • 這次回歸不是短暫亮相，她預計還會在同一場館演出25場，剩餘場次將於明年5月完成，最後一場訂在2026年10月17日。

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