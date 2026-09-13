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40歲女神卡卡當媽了 孩子的爸身家7億

娛樂新聞組／綜合報導
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女神卡卡（左）2020年開始與波蘭斯基交往，並於2024年與這名企業家訂婚。(美...
女神卡卡（左）2020年開始與波蘭斯基交往，並於2024年與這名企業家訂婚。(美聯社)

流行天后女神卡卡Lady Gaga）當媽媽了。她近日被拍到抱著新生兒現身北加州街頭散步，未婚夫「帕克集團（Parker Group）」CEO麥可．波蘭斯基（Michael Polansky）則穿夾腳拖走在前面。女神卡卡穿著家居服露出肚子，並用嬰兒背帶緊抱小baby，全球粉絲紛紛留言祝福。

美國八卦專欄「第6版」（Page Six）和時人雜誌（People）報導，一名消息人士證實這項喜訊，但關於寶寶的更多資訊，包括姓名、性別或出生日期暫未公布。

據了解，被粉絲暱稱為「怪獸之母」（Mother Monster）的女神卡卡近年曾多次談及自己想要孩子的心願。現年40歲的她自2020年開始與波蘭斯基交往，兩人於2024年訂婚。

身為科技企業家與投資人的波蘭斯基經濟實力雄厚，目前經營由Napster創辦人西恩帕克（Sean Parker）設立的「帕克集團（Parker Group）」，並擔任該集團的CEO，同時也是帕克癌症免疫療法研究所的董事會成員。據悉，他的個人身價估計高達6億美元，大約是女神卡卡自身資產的兩倍之多，但他作風十分低調。

2019年底，女神卡卡和波蘭斯基透過朋友介紹而相識相戀，並在隔年初的超級盃期間曝光戀情。雙方對於感情始終保持低調，不過女神卡卡偶爾會在社交媒體Instagram向粉絲分享兩人的浪漫時刻。

2021年女神卡卡在Instagram上傳男友為她精心準備的生日鮮花照片，並發文表示：「在你生日時，男友買下羅馬(Rome)所有鮮花專程送來，我愛你，親愛的，我迫不及待想要回家與你、與我們的狗狗團聚，這才是我想要的一切。」

2021年女神卡卡接受採訪時，罕見對親密愛人公開發表評論；當時她說：「我的狗以及我所愛的男人就是我生命的全部。」

精華 FAQ

  • 她近日被拍到在北加州街頭抱著新生兒散步，身旁是未婚夫麥可．波蘭斯基。照片曝光後，外界普遍解讀為她已升格當媽媽。

  • 目前僅確認有新生兒現身，消息人士也證實喜訊，但寶寶的姓名、性別與確切出生日期都尚未公開，相關細節仍相當低調。

  • 波蘭斯基是科技企業家與投資人，身家估計6億美元，現任Parker Group CEO。兩人自2020年交往，2024年訂婚，感情一路保持低調。

女神卡卡 Lady Gaga 加州

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