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威尼斯影展得獎名單出爐 「神祕女子」奪金獅獎、最佳女演員成大贏家

記者陳穎／綜合報導
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最高榮譽金獅獎由埃及裔丹麥導演梅伊・艾特托赫執導的「神祕女子」奪下。（美聯社）
最高榮譽金獅獎由埃及裔丹麥導演梅伊・艾特托赫執導的「神祕女子」奪下。（美聯社）

第83屆威尼斯影展近日揭曉得獎名單，最高榮譽金獅獎由埃及丹麥導演梅伊・艾特托赫（May El-Toukhy）執導的「神祕女子」（Woman Unknown，暫譯）奪下，讓丹麥電影睽違71年再度摘下金獅獎；南韓名導李滄東暌違八年的新作「假如愛有如果」（Possible Love）則獲評審團大獎，72歲資深演員約翰馬可維奇（John Malkovich）則憑「野馬九號」（Wild Horse Nine）奪得最佳男演員，成為本屆影展焦點。

「神祕女子」拿下金獅獎，也讓丹麥電影繼卡爾・特奧多爾・德萊葉（Carl Theodor Dreyer）1955年以「諾言」（Ordet）獲獎後，相隔71年再次登上威尼斯最高榮譽。導演梅伊・艾特托赫在瑪姬・吉倫荷（Maggie Gyllenhaal）領軍的主競賽評審團評選下，從眾多競爭作品中脫穎而出。該片女星瑪蒂德．阿賽爾(Mathilde Arcel)更一舉拿下最佳女演員。

「神祕女子」拿下金獅獎，同時女星瑪蒂德．阿賽爾更一舉拿下最佳女演員。（歐新社）
「神祕女子」拿下金獅獎，同時女星瑪蒂德．阿賽爾更一舉拿下最佳女演員。（歐新社）

李滄東則以「假如愛有如果」獲得評審團大獎，這也是他繼2002年憑「綠洲」（Oasis）拿下威尼斯最佳導演後，再度於威尼斯影展獲獎。電影日前舉行世界首映時，李滄東與全道嬿、薛景求、趙寅成及「寄生上流」曹汝貞等主要演員一同接受觀眾長時間起立鼓掌，如今再抱走評審團大獎，為這部睽違八年的作品增添重要肯定。

李滄東以「假如愛有如果」獲得第83屆威尼斯影展評審團大獎。（歐新社）
李滄東以「假如愛有如果」獲得第83屆威尼斯影展評審團大獎。（歐新社）

最佳男演員則由72歲的約翰馬可維奇拿下，他在「野馬九號」中飾演一名性格古怪的CIA探員。馬可維奇因正在加拿大蒙特婁拍攝其他作品，無法親自出席頒獎典禮，透過視訊連線領獎。他致詞表示：「能獲得這個獎，我感到非常榮幸。過去83屆威尼斯影展，這個獎曾頒給許多非常優秀的演員。」

本屆影展政治議題同樣受到關注，以加薩衝突為主題的紀錄片「NAZA」獲得評審團特別獎。電影由「沒有土地的房間」（No Other Land）以色列籍共同導演尤瓦爾・亞伯拉罕（Yuval Abraham）與瑞秋・索爾（Rachel Szor）執導。亞伯拉罕領獎時談到電影上映後所面臨的爭議，表示：「老實說，站在這裡並不容易，因為現在有許多以色列政治人物和記者，甚至沒有看過這部電影，就已經開始攻擊、否定它。現在有太多事情正在發生，就是為了不去看見現實。」

另一部作品「DAU」則由伊利亞・赫爾扎諾夫斯基（Ilya Khrzhanovsky）獲得最佳導演，他在領獎時將榮譽獻給正在對抗俄羅斯的烏克蘭人，使本屆影展的政治色彩更加鮮明。

頒獎典禮期間，現場也悼念本月稍早以77歲離世的英國奧斯卡金獎製片人傑瑞米・湯瑪斯（Jeremy Thomas）。他曾以貝納多・貝托魯奇執導的「末代皇帝」拿下奧斯卡最佳影片，電影當年更一舉抱回九座奧斯卡獎。

曾與傑瑞米・湯瑪斯合作的義大利演員兼製片人里卡多・史卡馬西奧（Riccardo Scamarcio），今年則憑「The Children of the Monkey」獲得地平線單元最佳男演員。他在頒獎典禮上特別向這位已故電影人致意：「傑瑞米，一位偉大的電影人。我向你致意，我的朋友。」

精華 FAQ

  • 最高榮譽金獅獎由埃及裔丹麥導演梅伊・艾特托赫執導的《神祕女子》奪下，這也讓丹麥電影相隔71年後，再次站上威尼斯影展最高榮譽的位置。

  • 最佳男演員由72歲的約翰馬可維奇憑《野馬九號》獲得；最佳女演員則由《神祕女子》女星瑪蒂德．阿賽爾拿下，成為本屆影展表演獎的重要焦點。

  • 以加薩衝突為題的紀錄片《NAZA》獲評審團特別獎，最佳導演則由《DAU》的伊利亞・赫爾扎諾夫斯基拿下；頒獎現場也悼念已故製片人傑瑞米・湯瑪斯。

威尼斯影展 丹麥 埃及

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