地表最強老爸 74歲連恩尼遜自誇：還能再拍一兩部動作片

74歲的連恩尼遜持續推出新作，宣傳新片時還自誇可以再拍個一兩部動作片。（美聯社）

因「即刻救援」(Taken)而躋身好萊塢 動作派男星之列、現年74歲的連恩尼遜(Liam Neeson)持續推出新作，宣傳新片時還自誇可以再拍個一兩部動作片，展現地表最強老爸的雄風壯志。

預計本月18日上映的動作驚悚片The Fix，連恩在劇中飾演一名前中情局(CIA )幹員，並與柴克萊威(Zachary Levi)搭檔出演，日前接受福克斯新聞數位頻道(Fox News Digital)採訪，當被問及是否有意轉型，不再拍攝動作片，這位爺爺級動作巨星直言：「也許還剩下一兩部片，你知道的。」並強調：「也許吧……我希望還能再接拍個幾部。」

因主演動作片「即刻救援」(Taken)贏得「地表最強老爸」美譽並廣受影迷喜愛的尼遜去年曾經透露，他可不想推著助行架還要去演動作特技戲，此次出演The Fix，劇情講述一支身經百戰的CIA幹員潛入伊朗首都德黑蘭(Tehran)執行一場高風險的營救任務，提及這部新片，尼遜表示：「片中貫穿著一條極具人性的主線，這群不同凡響的男性最終必須去剖析或弄清楚背後驅動他們的力量。」

尼遜在提及新片探討的主題：「救贖」(redemption)時向記者直言：「我們都是凡人，在個人生活中難免會犯錯，能夠得到寬恕是一種非凡體驗，而真正去寬恕別人，也是一件非凡的事，這真的非常、非常特別。」並強調：「你看我都已經74歲了，我的人生經歷了不少事，其中有些錯誤，我確實得到寬恕，真的太棒了，而我也能將這份寬恕回饋給他人。」

另一位主角萊威則表示：「(新片)與我過去飾演的其他角色相比，更能嘗試一些既有趣又硬核、基調更暗黑的作品，這部電影不僅滿足我的需求，甚至超出預期，因為劇情包括精采的間諜對決、跌宕起伏的情節和層層揭開的人性真相，還有深刻的內核真相。」