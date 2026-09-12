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席琳狄翁重返舞台 巴黎首場淚崩：我答應自己不要哭

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席琳狄翁9月12日在法國巴黎登台演出。（路透）
席琳狄翁9月12日在法國巴黎登台演出。（路透）

加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion）12日晚間在巴黎展開16場駐唱演出，首場登台便忍不住落淚。這是她自2022年因健康問題暫別舞台後，首次進行大型系列現場演出。面對現場數千名熱情歌迷，她一開場便哽咽表示：「我答應自己不要哭。我沒有遵守承諾。但看到你們我真的很開心，我很想念你們。我會唱歌，不哭。」

席琳狄翁隨後向歌迷致謝：「非常謝謝你們到場。如果這是你們第一次來巴黎，我希望你們也能像我一樣愛上這座城市。終於，我們又能聚在一起，真的太棒了。我曾承諾要回來、要再次站上舞台，所以我現在就在這裡，為你們、也為自己現場唱歌。非常感謝你們的支持與耐心，如果可以這麼說，我之所以成為今天的我，是因為你們愛我。」

談到多年來與疾病抗爭的過程，席琳狄翁表示：「日復一日與它共處，我已經接受了這件事。我決定讓它成為我活下去的理由。」她也提醒現場歌迷，身旁的人或許正面臨外界看不見的困難，「我們不知道身邊的人正在經歷什麼。有些人正在面對艱難、悲傷與痛苦，也有人散發能量與喜悅。所以，讓我們把這股能量帶走並分享出去。這就是音樂存在的意義。今晚，我們要一起唱歌、跳舞、慶祝。」

演出結束前，她再次向觀眾致意：「非常謝謝你們，我剛剛實現了一個夢想。」

席琳狄翁此次回歸也被法國視為可能帶來龐大經濟效益的文化事件。《解放報》甚至以她的駐唱演出登上周末版頭版，標題問道：「席琳狄翁會拯救2027年預算嗎？」法國廣播電台Europe 1報導，她在巴黎的演唱會可能為法國帶來約10億歐元的經濟效益，約為碧昂絲（Beyoncé）2025年6月巴黎演唱會帶來效益的4倍，也相當於2024年巴黎奧運整體經濟效益的約5分之1。

此外，巴黎近期也傳出席琳狄翁可能與碧昂絲驚喜合唱的消息。碧昂絲目前與丈夫Jay-Z同在巴黎，Jay-Z兩天前才在當地舉行演唱會。

席琳狄翁3月30日生日當天宣布重返演唱會舞台後，據報約有900萬人登記搶購巴黎演出的預售票。當天巴黎艾菲爾鐵塔也為她亮燈，並配合她的經典歌曲安排燈光秀。

席琳狄翁9月12日在法國巴黎登台演出。（路透）
席琳狄翁9月12日在法國巴黎登台演出。（路透）

精華 FAQ

  • 她在巴黎展開16場駐唱，首場登台便哽咽落淚，坦言原本答應自己不要哭卻沒做到，並向現場數千名歌迷致謝，表示非常想念大家，也終於能再次現場唱歌。

  • 席琳狄翁說自己已接受日復一日與疾病共處，並決定讓它成為活下去的理由。她也提醒觀眾，每個人可能都在承受外界看不見的痛苦，因此音樂更應成為分享能量的力量。

  • 法國媒體認為她的駐唱可能帶來約10億歐元經濟效益，甚至被拿來與碧昂絲巴黎演唱會和巴黎奧運效益相比，顯示席琳狄翁回歸不僅是音樂盛事，也具有龐大商業影響。

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