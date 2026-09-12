尼可拉斯凱吉加州豪宅「天坑」嚇人 31戶鄰居被迫撤離

尼可拉斯凱吉加州馬里布豪宅的車道日前塌陷，形成巨大天坑。(美聯社)

好萊塢男星尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage）位於加州 馬里布（Malibu）的海濱豪宅外日前出現巨大天坑 ，原本只是豪宅車道塌陷，如今危機擴大，當地政府宣布附近31處房產因道路受損、消防及緊急救援車輛無法進出，被列為不宜居住，居民被迫撤離，並在馬里布高中設立臨時避難所。

Page Six報導，尼可拉斯凱吉這棟價值1050萬美元的海濱豪宅外，8日發現巨大坑洞，車道幾乎被吞沒。馬里布市政府隨後針對Sea Level Drive居民發布「迫在眉睫的危險」緊急命令，其中7戶因「危險狀況」被認定不安全。

尼可拉斯凱吉。(美聯社)

馬里布市政府表示，海濱車道坍塌後延伸至道路，阻斷居民及緊急救援通道，而Sea Level Drive只有單一出入口，因此所有31處房產都被列為不安全，原因是消防及警長人員無法在醫療、火災或治安緊急事件中進入。

當地媒體報導，另有24戶住宅預計因缺乏「安全的車輛通行條件」而被貼上紅色警示標籤。美國紅十字會已在馬里布高中為受影響居民設立臨時避難所。

據KTLA報導，凱吉豪宅外的塌陷區約30英尺乘30英尺（約9.1公尺乘9.1公尺），初步認為與「颶風瑪麗造成的巨浪及潮汐引發海岸侵蝕」有關。現場照片可見，約4000平方英尺（約372平方公尺）的住宅外，柏油路面與混凝土結構大幅崩塌，坑洞內甚至可見流動廁所、垃圾桶等物品。

目前沒有傳出人員受傷。當地電視台記者Rich Prickett在直播中表示：「看起來當時沒有人在家。」他還指出，這棟房子看起來「正在進行某種翻修」。

尼可拉斯凱吉現年62歲，2024年購入這棟豪宅。房屋由已故Liberman Broadcasting創辦人Jose Liberman於1990年代興建，設有可眺望海景的屋頂露台，並可通往私人海灘。