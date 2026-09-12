我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

扳倒莎芭蓮卡 芮芭奇娜美網封后 登基世界第1

尼可拉斯凱吉加州豪宅「天坑」嚇人 31戶鄰居被迫撤離

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼可拉斯凱吉加州馬里布豪宅的車道日前塌陷，形成巨大天坑。(美聯社)
尼可拉斯凱吉加州馬里布豪宅的車道日前塌陷，形成巨大天坑。(美聯社)

好萊塢男星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）位於加州馬里布（Malibu）的海濱豪宅外日前出現巨大天坑，原本只是豪宅車道塌陷，如今危機擴大，當地政府宣布附近31處房產因道路受損、消防及緊急救援車輛無法進出，被列為不宜居住，居民被迫撤離，並在馬里布高中設立臨時避難所。

Page Six報導，尼可拉斯凱吉這棟價值1050萬美元的海濱豪宅外，8日發現巨大坑洞，車道幾乎被吞沒。馬里布市政府隨後針對Sea Level Drive居民發布「迫在眉睫的危險」緊急命令，其中7戶因「危險狀況」被認定不安全。

尼可拉斯凱吉。(美聯社)
尼可拉斯凱吉。(美聯社)

馬里布市政府表示，海濱車道坍塌後延伸至道路，阻斷居民及緊急救援通道，而Sea Level Drive只有單一出入口，因此所有31處房產都被列為不安全，原因是消防及警長人員無法在醫療、火災或治安緊急事件中進入。

當地媒體報導，另有24戶住宅預計因缺乏「安全的車輛通行條件」而被貼上紅色警示標籤。美國紅十字會已在馬里布高中為受影響居民設立臨時避難所。

據KTLA報導，凱吉豪宅外的塌陷區約30英尺乘30英尺（約9.1公尺乘9.1公尺），初步認為與「颶風瑪麗造成的巨浪及潮汐引發海岸侵蝕」有關。現場照片可見，約4000平方英尺（約372平方公尺）的住宅外，柏油路面與混凝土結構大幅崩塌，坑洞內甚至可見流動廁所、垃圾桶等物品。

目前沒有傳出人員受傷。當地電視台記者Rich Prickett在直播中表示：「看起來當時沒有人在家。」他還指出，這棟房子看起來「正在進行某種翻修」。

尼可拉斯凱吉現年62歲，2024年購入這棟豪宅。房屋由已故Liberman Broadcasting創辦人Jose Liberman於1990年代興建，設有可眺望海景的屋頂露台，並可通往私人海灘。

尼可拉斯凱吉加州馬里布豪宅的車道日前塌陷，形成巨大天坑。(路透)
尼可拉斯凱吉加州馬里布豪宅的車道日前塌陷，形成巨大天坑。(路透)

尼可拉斯凱吉 天坑 加州

上一則

侯友宜竟然不知道 李翊君這首歌紅透半邊天

下一則

席琳狄翁重返舞台 巴黎首場淚崩：我答應自己不要哭

延伸閱讀

富豪涉偷沙石 捐海灘化解爭議

富豪涉偷沙石 捐海灘化解爭議
南加巨浪灌入民宅 長堤半島20戶緊急撤離

南加巨浪灌入民宅 長堤半島20戶緊急撤離
橙縣拉古那灘豪宅「國防工業巨頭」故居 要價2900萬元

橙縣拉古那灘豪宅「國防工業巨頭」故居 要價2900萬元
一家3代住了34年…今年兩度淹水 皇后區老宅被令緊急拆除

一家3代住了34年…今年兩度淹水 皇后區老宅被令緊急拆除

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

2026-09-06 02:28
里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

2026-09-09 02:50

超人氣

更多 >
宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學
女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母

女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧