因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝

實境秀男星亞德里安希馬尼亞克罹癌過世。（取材自Instagram）

知名實境節目「一見鍾情結婚吧」（Married at First Sight）男星亞德里安希馬尼亞克（Adrian Szymaniak）驚傳病逝，享年39歲。他罹患第四期腦瘤後積極抗癌約一年，仍不敵病情惡化。妻子阿妮塔（Anita）透過社群發文證實死訊，消息曝光後令大批實境秀粉絲震驚不捨。

亞德里安與阿妮塔因2018年播出的「一見鍾情結婚吧」第三季結緣，兩人在節目安排下相識並步入婚姻，之後維持婚姻關係，並育有兩名孩子。即使後來罹患重病，他仍持續透過Instagram分享治療及抗癌生活，希望將自己的經歷化為鼓勵其他病友的力量。

去年12月，亞德里安還曾與妻子舉行重溫婚誓儀式，夫妻倆在鏡頭前留下溫馨回憶。面對癌症 ，他過去也曾坦然談及自己的心境，表示：「我分享我的故事，除了因為沒有其他選擇，更因為我相信這能帶給其他人希望。」樂觀態度令人動容。

然而經歷約1年的抗癌歷程後，亞德里安最終仍與世長辭。阿妮塔今日在Instagram上傳一張黑白照片，沉痛宣布丈夫離世，並寫道：「我們懷著極大的痛楚通知大家，亞德里安已經離世。在這個極其艱難的時刻，對我們最重要的是安靜、陪伴，以及在至親圍繞下向他好好道別的機會。」

簡短文字透露出家屬此刻的悲痛，也希望外界給予一家人空間，陪伴亞德里安走完人生最後一程。

令人唏噓的是，「一見鍾情結婚吧」近期接連傳出憾事。今年8月，曾參與美國版第二季的40歲男星Ryan De Nino也傳出離世消息，如今亞德里安再因病去世，短時間內接連失去兩名節目班底，讓不少忠實觀眾難過不已。