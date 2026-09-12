我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
實境秀男星亞德里安希馬尼亞克罹癌過世。（取材自Instagram）
實境秀男星亞德里安希馬尼亞克罹癌過世。（取材自Instagram）

知名實境節目「一見鍾情結婚吧」（Married at First Sight）男星亞德里安希馬尼亞克（Adrian Szymaniak）驚傳病逝，享年39歲。他罹患第四期腦瘤後積極抗癌約一年，仍不敵病情惡化。妻子阿妮塔（Anita）透過社群發文證實死訊，消息曝光後令大批實境秀粉絲震驚不捨。

亞德里安與阿妮塔因2018年播出的「一見鍾情結婚吧」第三季結緣，兩人在節目安排下相識並步入婚姻，之後維持婚姻關係，並育有兩名孩子。即使後來罹患重病，他仍持續透過Instagram分享治療及抗癌生活，希望將自己的經歷化為鼓勵其他病友的力量。

去年12月，亞德里安還曾與妻子舉行重溫婚誓儀式，夫妻倆在鏡頭前留下溫馨回憶。面對癌症，他過去也曾坦然談及自己的心境，表示：「我分享我的故事，除了因為沒有其他選擇，更因為我相信這能帶給其他人希望。」樂觀態度令人動容。

然而經歷約1年的抗癌歷程後，亞德里安最終仍與世長辭。阿妮塔今日在Instagram上傳一張黑白照片，沉痛宣布丈夫離世，並寫道：「我們懷著極大的痛楚通知大家，亞德里安已經離世。在這個極其艱難的時刻，對我們最重要的是安靜、陪伴，以及在至親圍繞下向他好好道別的機會。」

簡短文字透露出家屬此刻的悲痛，也希望外界給予一家人空間，陪伴亞德里安走完人生最後一程。

令人唏噓的是，「一見鍾情結婚吧」近期接連傳出憾事。今年8月，曾參與美國版第二季的40歲男星Ryan De Nino也傳出離世消息，如今亞德里安再因病去世，短時間內接連失去兩名節目班底，讓不少忠實觀眾難過不已。

精華 FAQ

  • 亞德里安罹患第4期腦瘤，雖然在確診後積極接受治療並持續抗癌約1年，仍因病情惡化不敵病魔，最終離世，享年39歲。

  • 兩人因2018年播出的《一見鍾情結婚吧》第3季結緣，在節目安排下相識並步入婚姻，婚後持續維持關係，並育有2名孩子。

  • 阿妮塔在Instagram發文證實丈夫離世，表示家屬在極度悲痛中，最需要的是安靜、陪伴，以及在至親圍繞下好好向他道別，盼外界給予空間。

癌症

上一則

直播帶貨為賺錢？賈乃亮認8年沒戲拍：長輩演不了 偶像又夠不上

下一則

章子怡臉變柔和了 親曝為新戲「尋子遺跡」主動增重

延伸閱讀

曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝

曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝
梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點

梅艷芳母親102歲驟逝 3名子女皆壯年癌逝 母子為鉅額遺產決裂畫句點
邵氏男星陳觀泰80歲離世 「洪熙官」成經典 去年才喊不退休

邵氏男星陳觀泰80歲離世 「洪熙官」成經典 去年才喊不退休
癌末男戒糖、加工食品 腫瘤縮小

癌末男戒糖、加工食品 腫瘤縮小

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

2026-09-09 02:50
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

2026-09-06 02:28
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄