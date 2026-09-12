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珍妮佛勞倫斯首開IG 笑說網友來酸就退出 還自稱「寶寶」

娛樂新聞組／綜合報導
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勞倫斯多年以來幾乎沒有公開經營社群帳號。（路透資料照片）
勞倫斯多年以來幾乎沒有公開經營社群帳號。（路透資料照片）

好萊塢影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）終於加入Instagram。一向鮮少經營公開社群帳號的她，近日突然開設官方Instagram，使用暱稱「@jlaw」，不到一天便吸引超過百萬粉絲追蹤。沒想到她發布首支影片時，沒有忙著與粉絲互動，反而先「放話」警告，若有人留下負面留言，她將立刻退出Instagram，直率又幽默的作風讓網友笑翻。

珍妮佛勞倫斯在影片中以素顏、輕鬆居家造型現身，表示自己「正在試試看」，但隨即話鋒一轉說，如果有人說任何負面的話，「我會立刻退出，完全不必問原因」。她還進一步開玩笑表示，就算有人只是心裡想著負面話語，她也會「知道」，然後直接離開。影片一出，立即成為外媒娛樂版焦點。

她隨後又在限時動態補充，希望大家留言時「請多多注意」，不要留下刻薄或具攻擊性的內容，還故意寫道，負面留言可能會影響「寶寶」，接著自己笑稱，「就是我，我就是那個寶寶」。這段自嘲式發言也被大批粉絲視為非常符合她一貫的幽默個性。

珍妮佛勞倫斯過去多年幾乎沒有公開經營社群帳號，這次突然現身格外引人注目。她早在2018年受訪時就透露，自己其實會偷偷看社群內容，但不太願意發言，原因是網路上充滿各種意見與批評，她不想把自己暴露在無止境的輿論之中。如今正式加入Instagram，仍顯示她對網路負評相當敏感。

她的帳號名稱也成為另一個小亮點。由於「@jenniferlawrence」早已被其他人使用，她只能改用自己在好萊塢廣為人知的暱稱「@jlaw」，並在個人簡介幽默寫著「jenniferlawrence已被使用」。目前她追蹤的帳號不多，包括喬許哈契森（Josh Hutcherson）、導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及部分好友與卡戴珊家族成員。

珍妮佛勞倫斯這次加入Instagram，也正值她作品消息受到關注之際。她的新片「夜的真相」（What Happens at Night）由史柯西斯執導，並與李奧納多合作；此外，外界也持續關注她是否會現身「飢餓遊戲」（The Hunger Games）系列新作。

珍妮佛勞倫斯首支IG影片就對酸民放話警告。（取材自Instagram）
珍妮佛勞倫斯首支IG影片就對酸民放話警告。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她多年幾乎不經營公開社群帳號，這次突然以官方身分加入Instagram，帳號開通不到1天就吸引百萬粉絲追蹤，因此迅速成為外媒與粉絲關注焦點。

  • 她以素顏居家造型現身，直接表示自己只是「試試看」，並警告若有人留下負面留言，她會立刻退出平台。這種直率又帶點玩笑的說法，十分符合她的幽默風格。

  • 由於本名帳號已被使用，她改用暱稱「@jlaw」，簡介還寫著「jenniferlawrence已被使用」。同時她的新片與是否回歸《飢餓遊戲》系列，也讓外界持續關注。

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