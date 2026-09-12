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躲「反猶」爭議？馬克魯法洛缺席新片多倫多影展首映

娛樂新聞組／綜合報導
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馬克魯法洛缺席主演的新片在多倫多國際影展首映，引起關注。（路透資料照片）
馬克魯法洛缺席主演的新片在多倫多國際影展首映，引起關注。（路透資料照片）

好萊塢男星馬克魯法洛（Mark Ruffalo）主演的新片「身而為人：茱蒂休曼」（Being Heumann）近日在多倫多國際影展（TIFF）首映，但他卻意外缺席，引發外界關注。由於馬克魯法洛近期才因涉及以色列加薩及派拉蒙與華納兄弟合併案的言論，被部分人士批評涉及「反猶」刻板印象，因此他的缺席也引發「是否避開風波」的猜測。不過，片商已說明，馬克魯法洛當時正在費城拍攝影集「Task」，因此無法參加首映。

「身而為人：茱蒂休曼」由席安海德（Sian Heder）執導，改編自美國身障權利運動先驅朱蒂休曼（Judy Heumann）的故事，聚焦她為身障人士爭取平等權利的歷程。馬克魯法洛則在片中飾演美國前衛生、教育及福利部長約瑟夫卡利法諾（Joseph Califano Jr.），是全片重要角色之一。

雖然馬克魯法洛未能現身，電影仍順利完成首映。席安海德希望透過電影讓更多觀眾認識身障權利運動背後的人物與歷史，了解這場運動如何逐步改變美國社會。對於一部以歷史人物與社會議題為核心的作品而言，主演缺席固然少了一大宣傳亮點，但影片本身仍是本屆影展受到關注的作品。

馬克魯法洛近期的爭議，則始於他公開批評派拉蒙與華納兄弟的合併案，並談及以色列、加薩以及派拉蒙相關高層，隨後遭部分猶太組織與業界人士批評，認為他的說法涉及反猶色彩；另一方面，也有影人公開聲援他，認為馬克魯法洛是在表達對巴勒斯坦議題的立場，不應因此被貼上反猶標籤。

這場風波至今仍未完全平息，也讓他缺席TIFF首映格外受到矚目。

精華 FAQ

  • 片商說明，他當時正在費城拍攝影集「Task」，因此無法親自出席TIFF首映；外界雖聯想到他近期爭議，但官方原因是行程衝突。

  • 爭議源於他批評派拉蒙與華納兄弟合併案，並談及以色列、加薩及相關高層，部分猶太組織與業界人士認為說法帶有反猶色彩。

  • 本片由席安海德執導，改編自朱蒂休曼的真實故事，聚焦她推動身障權利運動、爭取平等權利的歷程，並希望讓更多觀眾理解這段歷史。

加薩 以色列 好萊塢

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