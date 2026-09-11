9/11後創辦翠貝卡影展 勞勃狄尼洛：想讓紐約社區恢復活力

美國影星勞勃狄尼洛。（美聯社）

美國影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）回憶，2001年9/11恐怖攻擊發生後數周，他與長期製片夥伴珍羅森索（Jane Rosenthal）決定把原本只是討論中的構想付諸實行，在紐約曼哈頓 翠貝卡（Tribeca）社區創辦電影節，希望讓遭受重創的社區重新恢復生氣。兩人於同年11月宣布創辦翠貝卡電影節，首屆活動於2002年5月8日開幕，5天內放映150部電影，吸引超過15萬人重返紐約市 中心。

People報導，勞勃狄尼洛表示，9/11事件發生後，他們希望至少能讓社區恢復活力，「於是我們談到真的要去做，然後我們說，『就做吧。』就這樣下定決心。」

對羅森索而言，這個決定源自希望協助重建遭世界貿易中心攻擊波及的社區，「我們不是消防員，也不是鋼鐵工人，所以我們能做什麼來幫忙？」羅森索說，「那就舉辦放映、辦一場活動，試著創造一段新的記憶。」

勞勃狄勞勃尼洛在紀錄片「Tribeca 25」的獨家先行片段中回憶，當時附近發生的慘劇始終揮之不去。「沒有人睡得太多，」他說，「你從窗戶往外看，世貿中心雙塔的所在地仍然冒著煙。那讓我們始終記得當時的處境。」

影展最初的目的也不只是電影。羅森索在紀錄片中說：「我們的城市遭到攻擊。當時感覺，這就是你必須做的事情。」她透露，當時團隊有一句口頭禪，每當有人因某件事感到不滿或抱怨時，他們就會說：「看看左邊。」因為那正是他們舉辦影展的原因。

首屆影展另一個重要時刻，是邀請南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）出席。羅森索表示，當時邀請曼德拉的目的，是為仍處於哀傷中的紐約定下合適基調。「他覺得我們需要設定正確的基調，告訴大家，『現在可以從悲傷走向生活了。』」

經過20多年發展，翠貝卡電影節已成為紐約重要文化活動之一，估計為紐約市帶來超過10億美元經濟效益。