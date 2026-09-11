我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶人包／中國最神祕人販「梅姨」 如何從追緝20年走到公訴？

紐約法拉盛20小學開學 熱情迎新生

9/11後創辦翠貝卡影展 勞勃狄尼洛：想讓紐約社區恢復活力

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國影星勞勃狄尼洛。（美聯社）
美國影星勞勃狄尼洛。（美聯社）

美國影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）回憶，2001年9/11恐怖攻擊發生後數周，他與長期製片夥伴珍羅森索（Jane Rosenthal）決定把原本只是討論中的構想付諸實行，在紐約曼哈頓翠貝卡（Tribeca）社區創辦電影節，希望讓遭受重創的社區重新恢復生氣。兩人於同年11月宣布創辦翠貝卡電影節，首屆活動於2002年5月8日開幕，5天內放映150部電影，吸引超過15萬人重返紐約市中心。

People報導，勞勃狄尼洛表示，9/11事件發生後，他們希望至少能讓社區恢復活力，「於是我們談到真的要去做，然後我們說，『就做吧。』就這樣下定決心。」

對羅森索而言，這個決定源自希望協助重建遭世界貿易中心攻擊波及的社區，「我們不是消防員，也不是鋼鐵工人，所以我們能做什麼來幫忙？」羅森索說，「那就舉辦放映、辦一場活動，試著創造一段新的記憶。」

勞勃狄勞勃尼洛在紀錄片「Tribeca 25」的獨家先行片段中回憶，當時附近發生的慘劇始終揮之不去。「沒有人睡得太多，」他說，「你從窗戶往外看，世貿中心雙塔的所在地仍然冒著煙。那讓我們始終記得當時的處境。」

影展最初的目的也不只是電影。羅森索在紀錄片中說：「我們的城市遭到攻擊。當時感覺，這就是你必須做的事情。」她透露，當時團隊有一句口頭禪，每當有人因某件事感到不滿或抱怨時，他們就會說：「看看左邊。」因為那正是他們舉辦影展的原因。

首屆影展另一個重要時刻，是邀請南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）出席。羅森索表示，當時邀請曼德拉的目的，是為仍處於哀傷中的紐約定下合適基調。「他覺得我們需要設定正確的基調，告訴大家，『現在可以從悲傷走向生活了。』」

經過20多年發展，翠貝卡電影節已成為紐約重要文化活動之一，估計為紐約市帶來超過10億美元經濟效益。

精華 FAQ

  • 他與珍羅森索在9/11後希望讓受重創的翠貝卡社區恢復活力，並替紐約創造新的記憶，因此把原本構想中的電影節付諸實行。

  • 首屆影展於2002年5月8日開幕，5天內放映150部電影，並吸引超過15萬人回到紐約市中心，成功帶動社區重返生氣。

  • 經過20多年發展，翠貝卡影展已成為紐約重要文化活動之一，不僅延續9/11後的重建精神，也估計為城市帶來超過10億美元經濟效益。

曼哈頓 紐約市 911事件

上一則

只輸給「偷偷藏不住」…「早春」雲合集均收視亮眼 超越「難哄」

下一則

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

延伸閱讀

9/11恐襲25周年／當年布希聞訊震驚表情被拍下 喊話：我們不能失去靈魂

9/11恐襲25周年／當年布希聞訊震驚表情被拍下 喊話：我們不能失去靈魂
9/11後25年：曼哈頓下城住宅人口翻倍 商業區成功轉型多元經濟

9/11後25年：曼哈頓下城住宅人口翻倍 商業區成功轉型多元經濟
懶人包／9/11恐襲25周年：一場災難如何改變美國？從機場安檢到倖存者現況一次看

懶人包／9/11恐襲25周年：一場災難如何改變美國？從機場安檢到倖存者現況一次看
9/11恐襲25周年／經歷9/11、罹癌 紐約市警李永璇：我是幸運的

9/11恐襲25周年／經歷9/11、罹癌 紐約市警李永璇：我是幸運的

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

2026-09-09 02:50
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

2026-09-06 02:28
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家