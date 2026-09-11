阿湯演狂妄富豪被嗆撒旦「下地獄吧」 他不在乎
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「阿湯哥」湯姆克魯斯（Thomas Cruise）不再拯救世界，這次竟成了人人喊打的「地球公敵」。電影「挖掘者」（Digger）近日發布終極預告，正式揭開湯姆克魯斯顛覆過往英雄形象的新角色。他在片中化身富可敵國的世界級首富「洛克威爾」，旗下鑽油平台意外引發嚴重災難，不僅造成格陵蘭冰川崩裂，巨大冰塊更可能撞擊歐洲，引發數十萬人傷亡的致命海嘯，全球政壇也因此陷入一場風暴。
扮演「挖掘者」裡遭全球唾棄的狂妄富豪，湯姆克魯斯面對各界指責他「唯利是圖」，甚至怒罵「下地獄吧」，他不但沒有低頭，反而憑藉龐大財力、人脈與政治影響力，在全球危機中尋找自己的生存之道。預告中更以「權力越大，越會推拖」等黑色幽默文案，凸顯電影的諷刺喜劇調性。
面對輿論圍剿，湯姆克魯斯飾演的洛克威爾展現十足強勢作風，甚至霸氣表示：「就算有人說我是撒旦轉世，我也毫不在乎！」然而，這名看似只顧自身利益的億萬富豪，最後卻又展開一場瘋狂救援行動，試圖在災難摧毀世界之前，證明自己才是真正能拯救全人類的人。
湯姆克魯斯過去曾形容這個角色是「我從影40多年來，彷彿就是在等這個角色」。導演阿利安卓岡札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）則透露，第一次看到湯姆克魯斯化身洛克威爾時，自己「完全被嚇壞了」，直指這位以高難度特技聞名的動作巨星，這次最令人意外的「特技」，反而是徹底顛覆自己。
導演過去以「鳥人」（Birdman）等作品展現黑色幽默與獨特敘事風格，「挖掘者」同樣帶有強烈諷刺意味，不過他強調並不希望重複過往作品，而是希望每部電影都能帶給觀眾不同衝擊。他透露，湯姆克魯斯投入角色時展現出「完全的瘋狂」，讓他在拍攝期間幾乎每天都笑個不停，也讓這名過去總是拯救世界的銀幕英雄，這次有機會以完全不同的面貌登上大銀幕。
他在《挖掘者》中飾演世界級首富洛克威爾，是一名富可敵國、作風強勢的狂妄富豪，和過去拯救世界的英雄形象形成鮮明對比。 因為他旗下鑽油平台意外引發嚴重災難，造成格陵蘭冰川崩裂，還可能導致歐洲遭海嘯衝擊，引發全球危機與大量傷亡疑慮。 湯姆克魯斯表示這角色像是等了40多年才出現，導演則說他第一次看到造型時被嚇壞，拍攝時更感受到他投入角色的瘋狂。
精華 FAQ
他在《挖掘者》中飾演世界級首富洛克威爾，是一名富可敵國、作風強勢的狂妄富豪，和過去拯救世界的英雄形象形成鮮明對比。
因為他旗下鑽油平台意外引發嚴重災難，造成格陵蘭冰川崩裂，還可能導致歐洲遭海嘯衝擊，引發全球危機與大量傷亡疑慮。
湯姆克魯斯表示這角色像是等了40多年才出現，導演則說他第一次看到造型時被嚇壞，拍攝時更感受到他投入角色的瘋狂。
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