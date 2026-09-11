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105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

84歲哈里遜福特 二度拚艾美獎最年長男配

娛樂新聞組／綜合報導
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珍史瑪特若再拿下喜劇類最佳女主角，將完成連續5季獲獎紀錄。（路透資料照片）
珍史瑪特若再拿下喜劇類最佳女主角，將完成連續5季獲獎紀錄。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：84歲哈里遜福特再拚艾美獎，挑戰最年長喜劇男配紀錄。
  • 重點二：他憑《誠實診療室》入圍，詮釋毒舌卻溫暖的心理師角色。
  • 重點三：本屆艾美獎競爭激烈，珍史瑪特與《The Pitt》也受矚目。

隨著第78屆艾美獎頒獎典禮進入倒數，84歲好萊塢影星哈里遜福特（Harrison Ford）能否抱回演藝生涯首座艾美獎，成為焦點。據悉，哈里遜福特若憑「誠實診療室」（Shrinking）拿下喜劇類最佳男配角，將成為該獎項史上最年長得主。

哈里遜福特憑藉「誠實診療室」中的心理諮商師羅德斯（Paul Rhoades）入圍，角色固執又帶點毒舌，卻同時有脆弱、溫暖的一面。艾美獎官方資料顯示，這是福特第二度以該角色入圍喜劇類最佳男配角，去年首度獲提名但未能得獎，如今84歲再度挑戰，也讓「傳奇影星能否終於拿下電視最高榮譽」成為話題。

路透分析，哈里遜福這次並非毫無勝算，「洛杉磯時報」稍早的艾美獎預測也將他列為最佳男配角熱門人選，認為他在劇中的演出，讓這位以「印第安納瓊斯」、「星際大戰」等電影聞名全球的動作巨星，展現不同於銀幕英雄形象的一面。

不過，哈里遜福面對的競爭仍相當激烈，包括「Widow's Bay」的史蒂芬魯特（Stephen Root）、「Margo's Got Money Troubles」的尼克奧佛曼（Nick Offerman）等人都具備相當競爭力。

除了哈里遜福特，另一項可能改寫紀錄的焦點來自「天后與草莓」（Hacks）女星珍史瑪特（Jean Smart）。她若再度拿下喜劇類最佳女主角，將完成連續5季獲獎的壯舉，成為首位在同一部影集每一季都拿下該獎的演員。

本屆艾美獎另一大熱門是HBO Max「The Pitt」，全劇共獲25項提名，在戲劇類領跑；「Widow's Bay」則在喜劇類異軍突起。

第78屆艾美獎頒獎典禮將於9月14日舉行，由「法網遊龍：特案組」（Law & Order: Special Victims Unit）女星瑪莉絲卡哈吉塔（Mariska Hargitay）擔任主持。屆時，哈里遜福能否抱回演藝生涯首座艾美獎，也將正式揭曉。

哈里遜福特被看好憑藉「誠實診療室」拿下艾美獎喜劇類最佳男配角。（路透資料照片）
哈里遜福特被看好憑藉「誠實診療室」拿下艾美獎喜劇類最佳男配角。（路透資料照片）

精華 FAQ

  • 哈里遜福特是憑藉 Apple TV+ 影集《誠實診療室》入圍喜劇類最佳男配角，飾演心理諮商師 Paul Rhoades。這是他第二度以同一角色挑戰該獎項。

  • 如果他順利拿下喜劇類最佳男配角，將成為艾美獎該獎項史上最年長的得主。對84歲的他來說，這也可能是演藝生涯首座艾美獎。

  • 除了哈里遜福特外，珍史瑪特若再度獲獎，將締造同一部影集連續5季得獎紀錄；而 HBO Max 的《The Pitt》則以25項提名領跑戲劇類。

艾美獎 好萊塢

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