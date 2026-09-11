我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

預告重聚巡演？ 辣妹合唱團讓粉絲恐怕還要繼續等

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少粉絲期待解散多年的辣妹合唱團能夠「重聚巡演」。（路透資料照片）
不少粉絲期待解散多年的辣妹合唱團能夠「重聚巡演」。（路透資料照片）

英國女子天團辣妹合唱團（Spice Girls）再掀話題，但粉絲期待的「重聚巡演」恐怕還要繼續等。已解散多年的辣妹合唱團日前在社群平台預告隔天將公布重大消息，短片中還特別出現一本「The Stage」雜誌，以及一則尋找「超級粉絲、收藏家、音樂愛好者」分類廣告，並寫著「無需樂譜，但你需要一台黑膠唱片機或CD播放機」，立即讓粉絲猜測五位成員是否準備重聚。

消息一出，社群留言區瞬間沸騰，不少粉絲直指「如果是世界巡演，我願意賣掉房子買票」，還有人猜測會不會進駐拉斯維加斯熱門場地Sphere。沒想到，隨著答案揭曉，粉絲期待的巡演並未成真。

辣妹合唱團官方宣布，將重新發行所有單曲，包括B面歌曲及「塵封已久的驚喜曲目」，並推出黑膠與CD版本；此外，一首從未正式公開的歌曲「Do You Think About Me」Demo版也同步上線串流平台。完整合輯預計11月推出，藉此紀念代表作「Wannabe」發行30周年。

對滿心期待現場演出的粉絲而言，這個答案多少令人失望。有粉絲留言表示，自己甚至已經和丈夫討論好演唱會門票的預算，結果「完全白費力氣」。近年辣妹合唱團成員雖不時被問及重聚及巡演可能性，但五位原班人馬再度登台至今仍未成真。

這次「預告、誤會、揭曉」的發展，也讓粉絲再次看見辣妹合唱團的號召力，只是距離真正的五人同台，似乎仍有一段距離。

精華 FAQ

  • 由於短片中出現雜誌與徵求超級粉絲的廣告，加上神秘倒數氛圍，粉絲普遍猜測五位成員可能重聚，甚至準備展開世界巡演。

  • 因為答案並不是重聚開唱，而是重新發行所有單曲、B面歌曲與驚喜曲目，並推出黑膠與CD版本，粉絲期待的現場巡演並未成真。

  • 除完整單曲合輯外，官方也讓未正式公開的歌曲《Do You Think About Me》Demo版先上串流，整套合輯預計11月推出，以紀念《Wannabe》發行30周年。

上一則

是枝裕和「驀然回首」威尼斯首映 台下哭翻 獲12分鐘掌聲

下一則

看上他缺點比優點多…井柏然不怕挨罵 曝接演「欒念」真正原因

延伸閱讀

「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚

「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚
BIGBANG睽違多年重返灣區開唱 屋崙冷風中嗨翻

BIGBANG睽違多年重返灣區開唱 屋崙冷風中嗨翻
「汽車飛越帝國大廈」英歌手演唱會門票 讓人聯想9/11恐攻

「汽車飛越帝國大廈」英歌手演唱會門票 讓人聯想9/11恐攻
亞莉安娜驚傳懷孕 「超音波照」瘋傳 暫別演藝圈真相曝光

亞莉安娜驚傳懷孕 「超音波照」瘋傳 暫別演藝圈真相曝光

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

2026-09-09 02:50
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

2026-09-06 02:28
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？