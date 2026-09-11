預告重聚巡演？ 辣妹合唱團讓粉絲恐怕還要繼續等

不少粉絲期待解散多年的辣妹合唱團能夠「重聚巡演」。（路透資料照片）

英國女子天團辣妹合唱團（Spice Girls）再掀話題，但粉絲期待的「重聚巡演」恐怕還要繼續等。已解散多年的辣妹合唱團日前在社群平台預告隔天將公布重大消息，短片中還特別出現一本「The Stage」雜誌，以及一則尋找「超級粉絲、收藏家、音樂愛好者」分類廣告，並寫著「無需樂譜，但你需要一台黑膠唱片機或CD播放機」，立即讓粉絲猜測五位成員是否準備重聚。

消息一出，社群留言區瞬間沸騰，不少粉絲直指「如果是世界巡演，我願意賣掉房子買票」，還有人猜測會不會進駐拉斯維加斯熱門場地Sphere。沒想到，隨著答案揭曉，粉絲期待的巡演並未成真。

辣妹合唱團官方宣布，將重新發行所有單曲，包括B面歌曲及「塵封已久的驚喜曲目」，並推出黑膠與CD版本；此外，一首從未正式公開的歌曲「Do You Think About Me」Demo版也同步上線串流平台。完整合輯預計11月推出，藉此紀念代表作「Wannabe」發行30周年。

對滿心期待現場演出的粉絲而言，這個答案多少令人失望。有粉絲留言表示，自己甚至已經和丈夫討論好演唱會門票的預算，結果「完全白費力氣」。近年辣妹合唱團成員雖不時被問及重聚及巡演可能性，但五位原班人馬再度登台至今仍未成真。

這次「預告、誤會、揭曉」的發展，也讓粉絲再次看見辣妹合唱團的號召力，只是距離真正的五人同台，似乎仍有一段距離。