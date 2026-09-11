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珍妮佛勞倫斯加入instagram 自嘲「巨嬰」警告酸民「留負評就刪帳號」

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奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯。（美聯社）
奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯。（美聯社）

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）日前正式加入Instagram，不過開通帳號僅1天，她便笑稱，只要粉絲留下任何負面評論，她就會立即退出，還在限時動態提醒大家不要發表「任何刻薄或帶有攻擊性的留言」，否則可能對「寶寶」造成負面影響，隨後才搞笑澄清：「就是我，我就是那個寶寶。」

36歲的珍妮佛勞倫斯的Instagram帳號於周三上線，但她沒有如願使用「@jenniferlawrence」帳號名稱，因為該名稱已被其他人使用，因此改用「@jlaw」。她的頭像則是一張正在染髮、手拿飲料並滑手機的照片。

事實上，珍妮佛勞倫斯過去一直對社群媒體保持距離。她2018年接受《InStyle》訪問時曾透露自己其實有秘密帳號，但只是默默觀看，不會發言。她說：「我有在用，但我是個旁觀者。我看，但我不說話。」

她當時也解釋，社群平台經常充滿反彈聲音，「總有很多人正在聆聽、關注，他們對任何事情都有很多意見」。因此，她不想無緣無故把自己暴露在大眾面前，「除非我在宣傳某件事，或者有什麼事情真的讓我很生氣，否則你不會聽到我的聲音。」

早在2014年，勞倫斯接受BBC Radio 1訪問時，也曾談及自己對社群媒體的抗拒。她表示自己不擅長使用手機和科技，甚至連電子郵件都難以應付，因此對加入Twitter毫無興趣。當時她還警告粉絲：「如果你看到任何聲稱是我的Facebook、Instagram或Twitter帳號，那肯定不是我。」

最近珍妮佛勞倫斯則因談及美容療程再度登上娛樂新聞版面。她透露自己不喜歡染髮，也討厭到美甲沙龍，形容整個過程「不放鬆、不有趣」，而且非常無聊。

她表示自己會接受「嬰兒肉毒桿菌」，但對脂肪移植等侵入性療程仍感到「非常緊張」。至於削除頰脂墊，她坦言自己其實很想嘗試，只是「不能做，因為大家都會知道」，但仍笑說：「但你們只要知道，我很想做。」

精華 FAQ

  • 她正式加入Instagram，但原本想用的@jenniferlawrence已被註冊，只能改用@jlaw，頭像則是一張染髮、手拿飲料並滑手機的照片，帶有輕鬆自嘲的風格。

  • 她在限時動態笑稱若出現任何刻薄或攻擊性留言，就會立刻退出帳號，還故意說怕影響「寶寶」，隨後澄清那個寶寶就是自己，顯示她用幽默方式回應酸民。

  • 她過去一直對社群媒體保持距離，曾說自己只是旁觀者，也不擅長科技；至於美容療程，她願意接受嬰兒肉毒桿菌，但對脂肪移植和削除頰脂墊等項目仍相當猶豫。

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