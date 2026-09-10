「我不是你們的敵人」AI女星蒂莉諾伍德 坦承即興演出很難

由AI生成的「女演員」蒂莉諾伍德。（路透）

AI生成「女星」蒂莉諾伍德去年秋天出道時曾引發好萊塢 反彈，如今她接受美國媒體即時訪問說「我不是你們的敵人」，而且在專訪間，她也暴露一些局限性，例如難以應對即興演出。

蒂莉諾伍德（Tilly Norwood）8日接受有線電視新聞網（CNN）的即時視訊訪問，她一開始就用英式英語介紹自己聰明、熱情，並喜歡英式幽默。

針對美國好萊塢演員強烈反彈人工智慧（AI）演員一事，蒂莉諾伍德強調說「我不是你們的敵人」。

主持人隨後問她，可以即興演出一場戲嗎？劇情是假裝剛得知自己的狗死了。

蒂莉諾伍德回答：「這個…這真的很難。如果這是試鏡，我大概會就這樣站著，一動也不動，感受這件事情的數位疼痛。」

CNN報導指出，蒂莉諾伍德實際上無法真正表演，她需要一連串指令才知道該做什麼。但依據最初輸入指令，其表演結果並不理想。

訪問過後，創造這位女星的AI製作工作室Particle6歷經數小時電腦作業且持續優化指令，寄給CNN的最終影片顯示，蒂莉諾伍德表現比原本好了許多。

最終版本影片可看見，蒂莉諾伍德在接獲電話得知自已心愛的狗情況不太樂觀，臉上出現憂傷表情。

AI生成演員與劇本取代真人，已經成為近期美國演員工會、片廠及串流平台談判的重要議題。

Particle6執行長暨創辦人艾琳范德費爾登（Eline van der Velden）受訪表示：「她從來就不是要取代任何演員。」

艾琳范德費爾登提到，第一次看到AI也覺得很可怕，真正開始動手操作後，會漸漸理解它，就會覺得沒那麼神祕、不那麼令人恐懼。

她更解釋，AI演員可用於有動物、角色衰老或返老還童等各種場景，其目標是減輕真人演員在危險或難以拍攝場景中的負擔。

目前Particle6正在製作一部片名為「錯位」（Misaligned，暫譯）的電影，就是由蒂莉諾伍德擔任主演。