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4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克「重返奧斯卡」只有1條件

娛樂新聞組／綜合報導
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克里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當...
克里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台，他如今表示，未來若要重返奧斯卡獎，唯一條件就是自己獲得提名。

克里斯洛克在接受Variety專訪時表示：「我唯一會回去的方式，就是我獲得提名，而我不會被提名。」他隨後補充：「這也沒關係，如果真的發生了，我們再處理。」

61歲的克里斯洛克曾於2005年及2016年兩度擔任奧斯卡主持人，也曾多次在典禮上擔任頒獎嘉賓。不過，2022年奧斯卡典禮上，他因拿威爾史密斯的妻子潔達（Jada Pinkett Smith）的光頭開玩笑，遭威爾史密斯當眾走上台掌摑，成為典禮史上最受矚目的事件之一。

當晚，威爾史密斯憑「王者理查」（King Richard）拿下最佳男主角，但事件發生後，他遭禁止參加奧斯卡頒獎典禮及學院相關活動10年。克里斯洛克則自2022年事件後，再也沒有出席奧斯卡。

這起事件已經過去四年，克里斯洛克表示，他希望「什麼事都沒有發生過」。不過，他隨即表示，不希望談論掌摑事件模糊由他執導的新片「Misty Green」焦點。

至於是否可能再次擔任奧斯卡主持人，克里斯洛克的態度也相當保留。他說：「我不會說永遠不可能，但老實說，我的時代可能已經過去了。」

精華 FAQ

  • 他在接受《Variety》專訪時明確表示，自己若要回到奧斯卡，唯一方式就是先獲得提名；但他也坦言，自己其實不會被提名，語氣相當自嘲。

  • 當年他在典禮上拿威爾史密斯妻子潔達的光頭開玩笑，隨後遭威爾史密斯走上台當眾賞巴掌，成為奧斯卡史上最受矚目的衝突事件之一。

  • 克里斯洛克沒有完全排除再當主持人的可能，但態度十分保留；他直言不會說永遠不可能，不過也認為自己的時代可能已經過去了。

威爾史密斯 奧斯卡

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