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席德妮史威尼全裸拍廣告「只遮3點」 網喊性感「害我出車禍」

編譯彭馨儀／綜合報導
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28歲性感女星席德妮史威尼近日全裸上鏡，辣拍廣告僅用足球遮住重點部位，引發熱議。...
28歲性感女星席德妮史威尼近日全裸上鏡，辣拍廣告僅用足球遮住重點部位，引發熱議。（美聯社）

28歲性感女星席德妮史威尼(Sydney Sweeney)全裸上鏡，辣拍Novig廣告，僅用足球遮住關鍵部位。

每日郵報(Daily Mail)報導，席德妮史威尼可能會分散大家對產品的注意力，因為她一絲不掛置身撞球桌與球場，僅以運動器材遮擋重要部位，誘惑低語，「你覺得自己懂運動？那就證明給我看。Novig只提供體育服務。」

她全脫坐在籃球架上，穿著墊肩抱著美式足球說，「你可以交易這項運動。還有這項運動。不賭戰爭或死亡，也不談政治。只有你，你的觀點，以及體育。」

廣告讓粉絲陷入瘋狂，紛紛留言「史上最棒廣告」、「她又讓全網癱瘓了」。

還有網友喊出，「我剛剛出車禍了」，「席德妮史威尼，我們拜倒在妳的石榴裙下」「沒錯！我絕對不會錯過這則廣告。」

報導直指，看完廣告後，席德妮史威尼男友史庫特布勞恩(Scooter Braun)肯定心跳加速。兩人去年交往，消息人士告訴「眾生相」(People)雜誌，兩人感情穩定，正認真交往中。

今年1月，席德妮史威尼接受「柯夢波丹」(Cosmopolitan)雜誌採訪談到公開戀情時表示，「我知道我是個公眾人物，但才20多歲，還在摸索愛情。要在公眾注視下談戀愛，真的很難抉擇。」

然而，去年她曾因出演American Eagle廣告引發爭議，標語「Sydney Sweeney Has Great Jeans」(席德妮史威尼擁有很棒的牛仔褲)因玩「優秀基因」(great genes)諧音哏，遭網友指責宣揚優生學與白人至上主義。

在接受「眾生相」採訪時，這位「高校十八禁」(Euphoria)女星表示，「我這麼做是因為喜歡這條牛仔褲與品牌，不支持某些人強加的觀點。」

American Eagle隨後發聲明強調，廣告核心始終是展現個人風格與自信，好的牛仔褲適合所有人。

精華 FAQ

  • 她這次替Novig拍攝廣告，採取極具挑逗性的全裸風格，只用足球、籃球等運動器材遮住關鍵部位，整體主打性感與話題性。

  • 廣告播出後立刻引發社群瘋傳，許多粉絲留言稱讚是史上最棒廣告，也有人說她讓全網癱瘓，甚至出現誇張的車禍玩笑留言。

  • 因標語「Sydney Sweeney Has Great Jeans」被解讀成「great genes」諧音，遭批評可能宣揚優生學與白人至上主義；她則表示只是喜歡牛仔褲與品牌。

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