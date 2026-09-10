「汽車飛越帝國大廈」英歌手演唱會門票 讓人聯想9/11恐攻

英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）。（路透）

英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）近日因「Together, Together」巡演演唱會門票上的設計引發爭議。門票背面出現一輛黃色汽車飛越紐約帝國大廈 的圖案，車輛似乎還拖曳著一道痕跡。由於這張門票適用於9月9日在紐約麥迪遜廣場花園舉行的演出，距離9/11恐怖攻擊25周年僅剩2天，不少粉絲認為設計時機敏感，紛紛在社群媒體質疑：「到底是誰批准的？」

Page Six報導，有網友分享門票照片，指出圖案中的黃色汽車似乎是哈利史泰爾斯本人所在的車輛，並從帝國大廈附近飛過，車身後方留下延伸至這座紐約地標尖頂的痕跡。這場演出是哈利史泰爾斯在麥迪遜廣場花園30場駐唱中的第7晚。

粉絲對設計反應強烈，有人留言表示：「在9/11那一周把這個放在門票背面，真的太瘋狂了。」也有人認為圖案本身雖然「很可愛」，但出現在這個時間點並不妥當，另有網友直言：「考量現在是紐約的9/11周，這有點太大膽了。」

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此次爭議發生之際，紐約市正準備迎接9/11恐怖攻擊25周年。2001年9月11日，兩架民航客機遭劫持後撞上世界貿易中心雙子星大樓，最終造成近3000人死亡。9/11恐怖攻擊至今仍被視為美國歷史上死傷最慘重的恐怖攻擊事件。

哈利史泰爾斯目前正在麥迪遜廣場花園進行「Together, Together」巡演駐唱，演出自8月26日開始，預計持續至10月31日萬聖節。他此前已巡演阿姆斯特丹、倫敦、聖保羅及墨西哥城，結束紐約演出後將前往澳洲墨爾本及雪梨，紐約是他此次巡演唯一的美國站。

「Together, Together」是哈利史泰爾斯離開「One Direction」後展開的第3次個人巡演，為宣傳2026年推出的第4張錄音室專輯《Kiss All the Time. Disco, Occasionally.》。

哈利史泰爾斯目前已與女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）訂婚，巡演結束後，外界也猜測兩人或許將把重心轉向婚禮籌備。