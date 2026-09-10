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68歲莎朗史東坦言「很久沒有性生活」渴望尋找真正伴侶

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美國女星莎朗史東（Sharon Stone）7月在義大利出席活動。（歐新市）
美國女星莎朗史東（Sharon Stone）7月在義大利出席活動。（歐新市）

68歲好萊塢性感女星莎朗史東（Sharon Stone）近日談及感情生活，透露自己已經很久沒有性生活，如今不再發展隨意的戀愛關係，只希望找到真正珍惜彼此、能夠陪伴自己的對象。她也坦言，過去雖然曾經歷幾段戀情，但至今仍未遇到「人生中最偉大的愛情」。

莎朗史東在9月8日播出的《Mayim Bialik’s Breakdown》Podcast接受主持人Mayim Bialik訪問，兩人談及感情模式時，Bialik詢問她戀愛時會是什麼樣子。莎朗史東笑說：「我是一個很好的女友，但我已經很久沒有當女友了。我曾經是壞男友的好女友，也曾經是好男友的好女友。」

她形容自己過去感情經歷有好有壞，目前已經「相當長一段時間」沒有戀愛關係，並選擇禁欲，因為現階段真正想要的是「和一個我在乎的人在一起」。

莎朗史東進一步說，現在孩子們都已經長大，她希望找到的是「伴侶，而不只是一個和我發生性關係的人」。對於過去較為隨性的戀愛關係，她坦言：「我有點厭倦那樣了。」

不過，她認為這也是想得到真正感情所必須經歷的階段，「你需要願意處在這個階段，才能得到我真正想要的東西。」

莎朗史東曾結過兩次婚，有三個領養的孩子，長子Roan目前26歲，次子Laird目前21歲，小兒子Quinn目前20歲。

精華 FAQ

  • 她在Podcast訪談中表示，自己已經很久沒有性生活，也相當長一段時間沒有戀愛關係，現在選擇禁欲，並不再投入隨性的感情模式。

  • 她希望找到的是能彼此珍惜、真正陪伴自己的人，而不是只為了性而在一起的對象；她認為自己想要的是伴侶，而不只是短暫關係。

  • 她坦言過去曾有幾段戀情，但至今仍沒遇到人生中最偉大的愛情；她曾結過2次婚，並有3個領養兒子，如今孩子都已長大。

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