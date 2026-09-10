「吉米夜現場」重返紐約 布魯克林特別節目開放現場觀眾
「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)將於今年秋季重返紐約布魯克林，主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）將把深夜談話節目移師布魯克林音樂學院（Brooklyn Academy of Music）霍華德吉爾曼歌劇院（Howard Gilman Opera House）進行特別錄影。PEOPLE獨家披露，節目將於9月28日（星期一）至10月2日（星期五）連續播出，嘉賓名單則將於稍後公布。
這次布魯克林特別節目將開放現場觀眾入場，也是吉米金莫第7次在布魯克林錄製「吉米夜現場」。節目平時在洛杉磯好萊塢大道的艾爾卡皮坦娛樂中心（El Capitan Entertainment Centre）錄製，此次則延續節目回到紐約錄影的傳統。
過去幾次布魯克林錄影曾邀請不少當地知名人物及金莫的好友，包括Jay-Z、霍華德史登（Howard Stern）、克里斯洛克（Chris Rock）、約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）、大衛萊特曼（David Letterman）、茱莉亞路易斯-德瑞弗斯（Julia Louis-Dreyfus）、崔西摩根（Tracy Morgan）及艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）。去年布魯克林特別節目的嘉賓則包括史蒂芬科拜爾（Stephen Colbert）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）和湯姆漢克斯（Tom Hanks）等。
吉米金莫2025年接受紐約市旅遊與會議局訪問時，也曾談到布魯克林對自己的特殊意義。他年輕時曾在當地生活，並表示：「在布魯克林長大——至少我的成長經驗是如此——大家都住得很靠近。你會學著與人互動，也認識鄰居。很多時候，你甚至太了解鄰居了。」
他還笑稱，自己在洛杉磯生活31年，卻從未見過鄰居，「在布魯克林，你會學著跟人交談，尤其如果你是一名脫口秀主持人，這很有幫助。」
「吉米夜現場」於美東時間每周一至周五晚上11時35分在ABC播出。金莫日前結束近3個月的暑假休假，並於9月8日回歸主持，節目當天也迎來第4000集。
節目將在秋季移師布魯克林音樂學院的霍華德吉爾曼歌劇院錄製特別節目，延續回到紐約拍攝的傳統，也讓金莫回到他曾生活過的地方。 節目將於9月28日到10月2日連續播出5集，並開放現場觀眾入場。嘉賓名單尚未公布，之後才會對外宣布。 過去曾邀請Jay-Z、霍華德史登、克里斯洛克、約翰卡拉辛斯基、大衛萊特曼、茱莉亞路易斯-德瑞弗斯、崔西摩根與艾莉西亞凱斯等人，去年也有史蒂芬科拜爾、艾蜜莉布朗特和湯姆漢克斯。
精華 FAQ
節目將在秋季移師布魯克林音樂學院的霍華德吉爾曼歌劇院錄製特別節目，延續回到紐約拍攝的傳統，也讓金莫回到他曾生活過的地方。
節目將於9月28日到10月2日連續播出5集，並開放現場觀眾入場。嘉賓名單尚未公布，之後才會對外宣布。
過去曾邀請Jay-Z、霍華德史登、克里斯洛克、約翰卡拉辛斯基、大衛萊特曼、茱莉亞路易斯-德瑞弗斯、崔西摩根與艾莉西亞凱斯等人，去年也有史蒂芬科拜爾、艾蜜莉布朗特和湯姆漢克斯。
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