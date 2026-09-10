「吉米夜現場」重返紐約 布魯克林特別節目開放現場觀眾

圖為吉米金莫在洛杉磯主持「吉米夜現場」。(美聯社)

「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)將於今年秋季重返紐約布魯克林 ，主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）將把深夜談話節目移師布魯克林音樂學院（Brooklyn Academy of Music）霍華德吉爾曼歌劇院（Howard Gilman Opera House）進行特別錄影。PEOPLE獨家披露，節目將於9月28日（星期一）至10月2日（星期五）連續播出，嘉賓名單則將於稍後公布。

這次布魯克林特別節目將開放現場觀眾入場，也是吉米金莫第7次在布魯克林錄製「吉米夜現場」。節目平時在洛杉磯 好萊塢大道的艾爾卡皮坦娛樂中心（El Capitan Entertainment Centre）錄製，此次則延續節目回到紐約錄影的傳統。

過去幾次布魯克林錄影曾邀請不少當地知名人物及金莫的好友，包括Jay-Z、霍華德史登（Howard Stern）、克里斯洛克（Chris Rock）、約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）、大衛萊特曼（David Letterman）、茱莉亞路易斯-德瑞弗斯（Julia Louis-Dreyfus）、崔西摩根（Tracy Morgan）及艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）。去年布魯克林特別節目的嘉賓則包括史蒂芬科拜爾（Stephen Colbert）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）和湯姆漢克斯（Tom Hanks）等。

吉米金莫2025年接受紐約市旅遊與會議局訪問時，也曾談到布魯克林對自己的特殊意義。他年輕時曾在當地生活，並表示：「在布魯克林長大——至少我的成長經驗是如此——大家都住得很靠近。你會學著與人互動，也認識鄰居。很多時候，你甚至太了解鄰居了。」

他還笑稱，自己在洛杉磯生活31年，卻從未見過鄰居，「在布魯克林，你會學著跟人交談，尤其如果你是一名脫口秀主持人，這很有幫助。」

「吉米夜現場」於美東時間每周一至周五晚上11時35分在ABC播出。金莫日前結束近3個月的暑假休假，並於9月8日回歸主持，節目當天也迎來第4000集。