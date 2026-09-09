觀影說劇／珊卓布拉克升格當製作人 樂幫裸男畫刺青

美國男星李佩斯(左)將與珊卓布拉克在新片「超異能快感：魔法之書」共譜全新戀情。(圖／華納提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《超異能快感：魔法之書》由珊卓布拉克與妮可基嫚主演兼製作，延續女巫家族與單身詛咒設定，並找回舊班底、加入李佩斯的新戀情與刺青幕後趣事。

由奧斯卡 影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）、妮可基嫚（Nicole Kidman）聯合主演的新片「超異能快感：魔法之書」(Practical Magic 2)，兩人這次不僅攜手回歸大銀幕，更一同升格擔綱電影製作人，親自參與電影幕後製作。珊卓布拉克還自爆，「幫裸男畫刺青」超嗨。

珊卓布拉克除了努力還原最經典的「花園住家」，也找回原班人馬，包括首集就登場的女星搭檔史塔克錢寧（Stockard Channing）、黛安薇絲特（Dianne Wiest），讓影迷熟悉的經典元素再次回歸。新片同時加入全新感情線，邀來曾於魔戒「哈比人」(The Hobbit)系列電影飾演知名「精靈王」的美國男星李佩斯（Lee Pace），與珊卓布拉克共譜一段充滿魔法色彩的全新戀情，讓這場暌違多年的魔幻冒險再添浪漫火花。

珊卓布拉克與妮可基嫚在新片除了擔綱主演，更是升格製作人進一步參與電影創作。珊卓布拉克透露，雖然片中她的角色受到家族「單身詛咒」困擾，卻意外迎來新的感情發展，對象正是由李佩斯飾演的角色。

預告中李佩斯也以半裸造型驚喜亮相，展現迷人熟男魅力，讓影迷眼睛一亮。身為製作人的珊卓布拉克更爆料，這次幕後工作最有趣的環節之一，竟然是參與設計李佩斯身上的刺青。她笑說，「我得想像這些圖案出現在他身上的畫面，這段過程真的令人臉紅心跳」，意外揭露影后當製作人的「福利」，也讓這段全新戀情更加令人期待。

「超異能快感：魔法之書」劇情延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。