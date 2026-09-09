我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

觀影說劇／珊卓布拉克升格當製作人 樂幫裸男畫刺青

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國男星李佩斯(左)將與珊卓布拉克在新片「超異能快感：魔法之書」共譜全新戀情。(...
美國男星李佩斯(左)將與珊卓布拉克在新片「超異能快感：魔法之書」共譜全新戀情。(圖／華納提供)

AI摘要

文章摘要整理：

《超異能快感：魔法之書》由珊卓布拉克與妮可基嫚主演兼製作，延續女巫家族與單身詛咒設定，並找回舊班底、加入李佩斯的新戀情與刺青幕後趣事。

奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）、妮可基嫚（Nicole Kidman）聯合主演的新片「超異能快感：魔法之書」(Practical Magic 2)，兩人這次不僅攜手回歸大銀幕，更一同升格擔綱電影製作人，親自參與電影幕後製作。珊卓布拉克還自爆，「幫裸男畫刺青」超嗨。

珊卓布拉克除了努力還原最經典的「花園住家」，也找回原班人馬，包括首集就登場的女星搭檔史塔克錢寧（Stockard Channing）、黛安薇絲特（Dianne Wiest），讓影迷熟悉的經典元素再次回歸。新片同時加入全新感情線，邀來曾於魔戒「哈比人」(The Hobbit)系列電影飾演知名「精靈王」的美國男星李佩斯（Lee Pace），與珊卓布拉克共譜一段充滿魔法色彩的全新戀情，讓這場暌違多年的魔幻冒險再添浪漫火花。

珊卓布拉克與妮可基嫚在新片除了擔綱主演，更是升格製作人進一步參與電影創作。珊卓布拉克透露，雖然片中她的角色受到家族「單身詛咒」困擾，卻意外迎來新的感情發展，對象正是由李佩斯飾演的角色。

預告中李佩斯也以半裸造型驚喜亮相，展現迷人熟男魅力，讓影迷眼睛一亮。身為製作人的珊卓布拉克更爆料，這次幕後工作最有趣的環節之一，竟然是參與設計李佩斯身上的刺青。她笑說，「我得想像這些圖案出現在他身上的畫面，這段過程真的令人臉紅心跳」，意外揭露影后當製作人的「福利」，也讓這段全新戀情更加令人期待。

「超異能快感：魔法之書」劇情延續首集的故事設定，珊卓布拉克、妮可基嫚生在女巫家庭，卻受流傳多代的「單身詛咒」所苦，導致他們所愛上的另一半都會出意外，直到他們的女兒長大成人後，兩人為了下一代的幸福，決定挺身而出、尋求打破魔咒的辦法。

精華 FAQ

  • 兩人這次不只回歸演出，也一同升格為電影製作人，親自參與幕後創作與製作流程，讓她們能更直接掌握作品風格與角色發展。

  • 電影延續首集女巫家族與單身詛咒的設定，也找回史塔克錢寧、黛安薇絲特等原班人馬，同時加入李佩斯飾演的新角色，發展全新浪漫支線。

  • 她指的是參與設計李佩斯角色身上的刺青圖案，因對方預告中有半裸造型，讓她在想像圖案出現在他身上的效果時，覺得過程既有趣又害羞。

奧斯卡

上一則

50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」

下一則

蕭敬騰手肌腱撕裂 痛到連湯匙都拿不住 緊急開刀

延伸閱讀

「超異能快感」妮可基嫚、珊卓布拉克「左右開衩」牽手同框

「超異能快感」妮可基嫚、珊卓布拉克「左右開衩」牽手同框
妮可基嫚愛開脫褲玩笑 珊卓布拉克羞吐「不在意」

妮可基嫚愛開脫褲玩笑 珊卓布拉克羞吐「不在意」
「霹靂男兒」拍續集 湯姆克魯斯再演賽車手 首合作安海瑟薇

「霹靂男兒」拍續集 湯姆克魯斯再演賽車手 首合作安海瑟薇
奧斯卡影后也聽…新生代流行女聲艾黛拉新輯致敬妮可基嫚

奧斯卡影后也聽…新生代流行女聲艾黛拉新輯致敬妮可基嫚

熱門新聞

肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
劉曉憶加入民視「豆腐媽媽」飾演頗具大姐頭架勢的事業女強人。圖／民視提供

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

2026-09-06 14:08

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲