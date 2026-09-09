「奧德賽」大賣 艾略特佩吉卻無戲可接 喊話「歡迎找我」
現年39歲的加拿大籍男星艾略特佩吉（Elliot Page）近期受訪，談及參演名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）史詩巨作「奧德賽」（The Odyssey）後的事業現況。電影中他飾演關鍵角色「西農」（Sinon），儘管影片全球票房大賣並獲得高度評價，外界原以為他將迎來更多演出邀約，佩吉卻澄清，目前並沒有如預期般接到大量電話，甚至笑說：「如果有人想找我演戲，非常歡迎打給我！」這番坦率的言論，意外揭開了他轉型後在好萊塢面臨的選角困境。
噓！星聞報導，佩吉作客播客節目「On Film... With Kevin McCarthy」時透露，自己目前沒有下一部作品，但仍非常渴望參與優秀電影。他認為，過去外界以特定方式看待自己，如今情況已經不同，身為跨性別男演員，在角色定位上確實面臨挑戰。他也坦言，與其被動等待機會，不如主動聯繫導演與製作人，為自己爭取演出可能。
曾憑「朱諾」（Juno）入圍奧斯卡最佳女主角的佩吉，也曾演出諾蘭作品「全面啟動」（Inception）。據「Variety」與「Radaronline」等外媒綜合報導，業界人士與媒體分析指出，好萊塢片商目前在為佩吉尋找合適角色時確實面臨挑戰，讓他面臨無戲可接的窘境。
報導指出，雖然奧德賽票房與評價都不錯，但佩吉轉型為跨性別男演員後，角色定位更受限制，片商替他找合適角色時也面臨挑戰，因此沒有如外界預期出現大量邀約。 他在播客中坦言目前沒有下一部作品，但仍非常渴望演出好電影，甚至笑說若有人想找他演戲，非常歡迎聯絡他，顯示他雖面臨困境仍保持積極。 媒體與業界人士認為，佩吉過去常被以特定方式看待，如今因跨性別身分，片商在選角上更難找到適合他的角色，導致他出現無戲可接的窘境。
精華 FAQ
報導指出，雖然奧德賽票房與評價都不錯，但佩吉轉型為跨性別男演員後，角色定位更受限制，片商替他找合適角色時也面臨挑戰，因此沒有如外界預期出現大量邀約。
他在播客中坦言目前沒有下一部作品，但仍非常渴望演出好電影，甚至笑說若有人想找他演戲，非常歡迎聯絡他，顯示他雖面臨困境仍保持積極。
媒體與業界人士認為，佩吉過去常被以特定方式看待，如今因跨性別身分，片商在選角上更難找到適合他的角色，導致他出現無戲可接的窘境。
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