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「不可調和的矛盾」 羅莉洛林提交離婚申請 擬結束30年婚姻

編譯尤寶琪／綜合報導
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羅莉洛林向結婚近30年的丈夫提交了離婚申請。(路透資料照片)
羅莉洛林向結婚近30年的丈夫提交了離婚申請。(路透資料照片)

好萊塢女星羅莉洛林(Lori Loughlin)與丈夫吉安諾里(Mossimo Giannulli)正式分道揚鑣。

根據「今日美國」(USA Today)獲得的離婚文件顯示，這位62歲的「歡樂滿屋」(Full House)女演員日前向結婚近30年的丈夫提交了離婚申請。羅莉洛林以「不可調和的矛盾」為由提出離婚，並將分居日期定為2025年8月31日。

她還透露，她與吉安諾里有簽署婚前財產和共同財產的協議，並表示他們將在日後決定配偶贍養費的問題。

這對前夫婦自1997年11月結婚以來，共育有兩個女兒，分別是26歲的奧利維亞(Olivia Jade Giannulli)和27歲的伊莎貝拉(Isabella Rose Giannulli)。2025年10月，這位女演員的公關人員向「今日美國」證實，她和時裝設計師老公已經分居，但當時尚未採取任何法律行動。

羅莉與吉安諾里在2019年因臭名昭著的「大學招生舞弊案」被起訴七年後離婚。這對夫妻後來承認，他們支付了50萬元，讓他們的兩個女兒以賽艇特長生的身分進入南加州大學(University of Southern California)，儘管她們都沒有參加過這項運動。

精華 FAQ

  • 她在離婚文件中以「不可調和的矛盾」為由提出申請，顯示婚姻關係已無法修復，並已正式向法院啟動離婚程序。

  • 文件寫明分居日期為2025年8月31日，且雙方簽有婚前與共同財產協議，至於配偶贍養費，則將在日後另行決定。

  • 兩人曾因2019年的大學招生舞弊案被起訴，後來承認支付50萬元，讓2個女兒以賽艇特長生身分進入南加州大學。

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