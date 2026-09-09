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威尼斯影展／潘妮洛普聯手老公 新作奪史上第二長掌聲

記者陳穎／綜合報導
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潘妮洛普克魯茲(右)與丈夫哈維爾巴登現身「Bunker」威尼斯影展首映會。(路透...
潘妮洛普克魯茲(右)與丈夫哈維爾巴登現身「Bunker」威尼斯影展首映會。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

潘妮洛普克魯茲與丈夫巴登主演新片《Bunker》威尼斯首映後獲15分30秒掌聲，兩人情緒激動成焦點，影片也因豪華卡司與婚姻危機題材備受矚目。

西班牙影后潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）與丈夫哈維爾巴登（Javier Bardem）攜手主演新片「Bunker」，近日在第83屆威尼斯影展舉行首映，電影放映結束後獲得全場長達15分30秒的起立鼓掌，成為目前本屆影展最熱烈的作品之一。面對觀眾如雷掌聲，潘妮洛普情緒徹底潰堤，忍不住哭到失控，更與丈夫深情擁吻，感動畫面成為全場焦點。

這場起立鼓掌持續超過15分鐘，僅差一點就追上近年威尼斯影展最長紀錄。2024年西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的「隔壁房間」（The Room Next Door）首映後，曾獲得長達17分鐘的掌聲。

當現場掌聲超過十分鐘後，潘妮洛普仍難掩激動，不時向觀眾用嘴型說出「謝謝」，期間還停下腳步，與身後一名熱情影迷握手。準備離開威尼斯電影宮時，她更特別停下來向現場影迷喊「Ciao」(再見)，並親切接受大家的喝采。

導演弗洛里安澤勒（Florian Zeller）也讓演員們一一走到台前接受掌聲，包括派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger）與保羅迪諾（Paul Dano）等人，全體演員在這場長達15分30秒的熱烈歡呼中顯得相當激動。

「Bunker」由潘妮洛普與巴登飾演一對夫妻，兩人在倫敦與孩子共同生活，卻同時面臨事業與婚姻危機。巴登飾演建築師Miguel，某天答應為科技億萬富翁Andrew，也就是保羅迪諾飾演的角色，打造一座末日避難碉堡。

這項充滿道德爭議的工作，逐漸在夫妻之間埋下裂痕。結婚17年的Sofia開始質疑兩人是否還擁有相同的價值觀，甚至與由派翠克史瓦辛格飾演的英國作家Jeremy Gray展開合作，讓原本岌岌可危的婚姻關係更加複雜。

首映前，潘妮洛普身穿一襲亮眼紅色禮服現身紅毯，不僅熱情向影迷揮手，還收下粉絲送上的鮮花，並大方與影迷自拍。電影集結潘妮洛普、巴登、保羅迪諾及派翠克史瓦辛格等豪華卡司，加上導演澤勒的作品號召力，成為今年秋季影展備受矚目的國際電影之一。

精華 FAQ

  • 《Bunker》首映結束後獲得全場長達15分30秒的起立鼓掌，成為本屆威尼斯影展最熱烈的作品之一，也僅差一點追上近年影展最長紀錄。

  • 潘妮洛普在掌聲超過10分鐘後仍難掩情緒，不斷以嘴型說謝謝，還與影迷握手，離場前更特別向現場觀眾喊Ciao，並和丈夫深情擁吻。

  • 電影描述一對夫妻在倫敦面臨事業與婚姻危機，丈夫替科技億萬富翁打造末日避難碉堡，引發價值觀衝突；演員還包括保羅迪諾、派翠克史瓦辛格等人。

克魯茲 威尼斯影展

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