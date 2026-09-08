威尼斯影展／潘妮洛普哭到失控 聯手老公獲15分鐘掌聲「史上第二長」

潘妮洛普克魯茲(右)與丈夫哈維爾巴登現身「Bunker」首映會紅毯。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 潘妮洛普與巴登主演新片《Bunker》，威尼斯首映獲15分30秒掌聲。

潘妮洛普與巴登主演新片《Bunker》，威尼斯首映獲15分30秒掌聲。 重點二： 潘妮洛普在全場起立鼓掌下情緒潰堤，與丈夫擁吻並向觀眾致謝。

潘妮洛普在全場起立鼓掌下情緒潰堤，與丈夫擁吻並向觀眾致謝。 重點三：導演澤勒借夫妻檔真實關係，探討婚姻裂痕、財富隔離與社會焦慮。

西班牙影后潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）與丈夫哈維爾巴登（Javier Bardem）攜手主演新片「Bunker」，昨晚在第83屆威尼斯影展 舉行首映，電影放映結束後獲得全場長達15分30秒的起立鼓掌，成為目前本屆影展最熱烈的作品之一。面對觀眾如雷掌聲，潘妮洛普情緒徹底潰堤，忍不住哭到失控，更與丈夫深情擁吻，感動畫面成為全場焦點。

這場起立鼓掌持續超過15分鐘，僅差一點就追上近年威尼斯影展最長紀錄。2024年西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的「隔壁房間」（The Room Next Door）首映後，曾獲得長達17分鐘的掌聲。

當現場掌聲超過10分鐘後，潘妮洛普仍難掩激動，不時向觀眾用嘴型說出「謝謝！」，期間還停下腳步，與身後一名熱情影迷握手。準備離開威尼斯電影宮時，她更特別停下來向現場影迷喊「Ciao！」並親切接受大家的喝采。

導演弗洛里安澤勒（Florian Zeller）也讓演員們一一走到台前接受掌聲，包括派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger）與保羅迪諾（Paul Dano）等人，全體演員在這場長達15分30秒的熱烈歡呼中顯得相當激動。

「Bunker」由潘妮洛普與巴登飾演一對夫妻，兩人在倫敦與孩子共同生活，卻同時面臨事業與婚姻危機。巴登飾演建築師Miguel，某天答應為科技億萬富翁Andrew，也就是保羅迪諾飾演的角色，打造一座末日避難碉堡。

這項充滿道德爭議的工作，逐漸在夫妻之間埋下裂痕。結婚17年的Sofia開始質疑兩人是否還擁有相同的價值觀，甚至與由派翠克史瓦辛格飾演的英國作家Jeremy Gray展開合作，讓原本岌岌可危的婚姻關係更加複雜。

首映前，潘妮洛普身穿一襲亮眼紅色禮服現身紅毯，不僅熱情向影迷揮手，還收下粉絲送上的鮮花，並大方與影迷自拍。電影集結克魯茲、巴登、保羅迪諾及派翠克史瓦辛格等豪華卡司，加上導演澤勒的作品號召力，成為今年秋季影展備受矚目的國際電影之一。

潘妮洛普克魯茲一身紅禮服出席「Bunker」威尼斯影展首映會。(歐新社)

這也是澤勒再度回到威尼斯影展。2022年他曾帶著「父親的最後旅程」（The Son）角逐金獅獎。澤勒原本是享譽國際的劇作家，後來跨足電影執導「父親」（The Father），由安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）主演，最終拿下兩座奧斯卡，包括最佳男主角與最佳改編劇本，讓他在電影界聲名大噪。

「Bunker」也是澤勒至今規模最大、也最具個人色彩的作品之一。電影除了探討婚姻與家庭關係，也將焦點延伸至科技億萬富豪、極端財富與階級隔離等議題，呈現當代社會經濟焦慮如何逐漸滲入親密關係。

導演澤勒透露，電影創作受到庫柏力克（Stanley Kubrick）經典作品「大開眼戒」（Eyes Wide Shut）啟發。該片當年由湯姆克魯斯與妮可基嫚這對當時的夫妻檔主演，電影同樣描繪婚姻關係逐漸崩解的過程。澤勒表示，他希望透過克魯茲與巴登這對現實生活中交往近20年的夫妻，模糊電影虛構與真實人生之間的界線，讓觀眾感受到更真實、也更令人不安的情緒。

「Bunker」也觸及億萬富豪階級所擁有的極端財富與孤立感。澤勒透露，潘妮洛普本身對科技億萬富豪抱持「真實的憤怒」，因此也將部分情緒帶進角色Sofia。不過導演並未讓電影成為單純的政治作品，而是將這些社會議題逐步滲入夫妻關係之中。