瑟夏羅南老公是「下一任007」？奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼意外爆雷
「007」新任詹姆斯龐德人選傳出重大進展！奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）近日接受加拿大晨間節目訪問時爆料，下一任龐德似乎已經選定，且人選正是他在「外放特務組」（Slow Horses）合作的演員傑克洛登（Jack Lowden）。歐德曼表示，片商「已經做出選擇，只是還沒有宣布」，讓外界再度將焦點鎖定洛登。不過目前這項消息仍未獲片商官方證實。
第7位登上大銀幕的詹姆斯龐德選角工作，據傳已進入最後階段。根據目前流傳的最新消息，候選名單共有7人，包括傑克洛登、雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、保羅梅斯卡（Paul Mescal）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson）、卡倫透納（Callum Turner）、傑克歐康納（Jack O’Connell）及傑克巴頓（Jack Barton）。
此前已有多家國際媒體報導，最終試鏡預計在本月正式展開，但歐德曼的最新說法卻與外界預期有所不同。他透露，選角程序其實可能已經完成，甚至連新任007人選都已經確定。
歐德曼在節目中談到洛登時表示：「傑克一直被傳出在候選名單上，但我們很快就會知道，不是嗎？因為他們已經選了他。他們已經做出選擇，只是還沒有宣布。所以，我對傑克非常有信心。」
這番話被外界解讀為，歐德曼似乎不只是透露洛登曾經參與競爭，而是直接暗示洛登已經獲選成為新一代龐德。
洛登近年因主演影集「外放特務組」受到關注，他在劇中與歐德曼長期合作，兩人已共同演出多季。若歐德曼爆料屬實，這也意味著兩人未來可能從情報特工搭檔，轉戰更具代表性的007電影系列。
有趣的是，洛登的妻子、愛爾蘭女星瑟夏羅南（Saoirse Ronan）近年也曾多次公開表示，希望有機會參演007電影，而且她心中的理想角色並不是龐德本人，而是反派。
如果洛登最終真的成為新任007，未來甚至不排除夫妻倆有機會在同一部龐德電影中同台演出，成為這個經典間諜系列的另一大話題。
他表示下一任詹姆斯龐德的人選似乎已經確定，且片商已做出選擇，只是尚未對外宣布，讓外界將焦點再次集中到傑克洛登身上。 傳聞中的7人名單包括傑克洛登、雅各艾洛迪、保羅梅斯卡、哈里斯迪金森、卡倫透納、傑克歐康納與傑克巴頓，顯示競爭相當激烈。 報導提到他的妻子瑟夏羅南曾表達想演007電影、且偏好反派角色，若兩人未來同片演出，將成為該系列的新話題焦點。
精華 FAQ
他表示下一任詹姆斯龐德的人選似乎已經確定，且片商已做出選擇，只是尚未對外宣布，讓外界將焦點再次集中到傑克洛登身上。
傳聞中的7人名單包括傑克洛登、雅各艾洛迪、保羅梅斯卡、哈里斯迪金森、卡倫透納、傑克歐康納與傑克巴頓，顯示競爭相當激烈。
報導提到他的妻子瑟夏羅南曾表達想演007電影、且偏好反派角色，若兩人未來同片演出，將成為該系列的新話題焦點。
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