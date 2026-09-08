尼可拉斯凱吉的千萬豪宅竟「沉」了…車道慘遭天坑吞噬

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）。（美聯社）

據Pagesix報導，奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage）在馬里布價值1050萬美元的海濱豪宅，竟然真的出現嚴重塌陷，原本寬敞的車道如今赫然形成一個巨大的深坑，場面相當驚人。

從現場照片可以看到，通往封閉式車庫的車道上，柏油與混凝土大面積裂開並向下塌陷，部分物品也隨著地面一同墜入坑洞，其中包括一個工地使用的流動廁所，以及疑似私人圍欄的破碎板材。

由於豪宅後方就是海岸與沙灘，塌陷位置周圍已經擺放橘色交通錐，提醒人員遠離危險區域。現場也有多名身穿橘色安全背心的工人，他們正在評估受損情況，並於事故區域附近進行相關作業。

另一張現場照片則顯示，一輛消防車停在住宅附近，車上還延伸出一條黃色水管。

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62歲的尼可拉斯凱吉於2024年以1050萬美元購入這棟海濱豪宅。

根據KTLA報導，消防人員周二清晨原本是接獲疑似天然氣主管線破裂的通報，抵達現場後卻發現地面已經出現大規模塌陷。

當地新聞媒體引述公共資訊官員表示，這個巨大的坑洞初步被認為與「海岸侵蝕」有關，面積約為30英尺乘30英尺，也就是約9公尺乘9公尺。

從現場畫面來看，坑洞深度相當驚人，裸露的管線、一架梯子，以及坑底可見的積水或流動水，都清楚呈現在鏡頭前。消防人員與執法人員也在尼可拉斯凱吉海濱豪宅前方的私人道路上處理這起塌陷事故。

天然氣公司的工作人員同樣於周二抵達現場，展開天然氣主管線的修復工作。

儘管地面出現嚴重塌陷，目前並未下令居民撤離。KTLA報導指出，這起事故暫時沒有造成人員受傷，而天坑 出現時，屋內似乎也沒有人。

KTLA記者在現場報導時表示，「事實上，這棟房子看起來似乎正在進行某種整修工程。」

這棟規模龐大的豪宅最初由已故Liberman Broadcasting創辦人Jose Liberman於 1990 年代興建。多年來，房產一直由Liberman家族持有，最終才由尼可拉斯凱吉買下。

此次事故發生前一天，洛杉磯地區曾經歷大雨。同一時間，南加州沿岸也受到強勁海浪影響，而颶風瑪麗（Marie）的形成，更讓當地海況受到關注。