姐弟戀愈愛愈高調…阿湯哥前妻與小男友曬恩愛

凱蒂荷姆斯分享和小9歲男友傑森・巴德・亞莫斯基度假的甜蜜照。（取材自katieholmes IG）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凱蒂荷姆斯與小9歲男友到義大利科莫湖度假。

凱蒂荷姆斯與小9歲男友到義大利科莫湖度假。 重點二： 她穿白色比基尼展現身材，還在遊艇上做瑜伽。

她穿白色比基尼展現身材，還在遊艇上做瑜伽。 重點三：兩人從低調交往到公開放閃，戀情愈來愈高調。

阿湯哥 前妻、好萊塢 女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）與小9歲男友傑森・巴德・亞莫斯基（Jason Bard Yarmosky），近日前往義大利 科莫湖度假，搭乘豪華遊艇享受浪漫假期，沿途不時甜蜜互動。47歲的凱蒂更換上白色比基尼大方曬出好身材，還在船上大秀瑜伽柔軟度，畫面相當吸睛。

凱蒂當天穿著白色兩件式泳裝，在陽光下悠閒享受船上時光。她先慵懶躺在軟墊躺椅上，雙腳自然垂在船邊，隨後又做出高難度瑜伽動作，展現相當不錯的柔軟度。之後她換上一襲深V黑色繞頸長裙，與傑森依偎在豪華遊艇上欣賞湖光山色。兩人一路有說有笑，互動自然又親密，傑森甚至親自掌舵，凱蒂則站在一旁欣賞遠方夕陽，氣氛浪漫十足。

照片中還可見凱蒂下水游泳，並對著鏡頭用雙手比出愛心，甜蜜氛圍藏也藏不住。

傑森生日當天，凱蒂也在社群平台曬出多張合照送上祝福，寫下：「祝最棒中的最棒生日快樂。」並附上一顆紅色愛心。照片中兩人靠著彼此笑得十分開心，凱蒂還摟著男友的腰；另一張則曝光生日蛋糕與點燃的蠟燭。她之後又分享兩人外出享用生日晚餐的影片，以及傑森吹熄蛋糕蠟燭的畫面。

凱蒂與傑森的戀情其實早已受到外界關注。今年7月，她被拍到在漢普頓斯出席電影「The Invite」首映活動時與傑森牽手，當時便掀起戀愛傳聞。上個月，兩人也一同出席設計師Michael Kors品牌45周年晚宴，感情逐漸從低調走向公開。

凱蒂過去曾與湯姆克魯斯（Tom Cruise）結婚，兩人2006年結婚、2012年離婚，育有20歲女兒舒莉（Suri）。她2013年起也曾與男星傑米福斯（Jamie Foxx）維持長達6年的低調戀情。

如今凱蒂與傑森從被拍到牽手、公開出席活動，到正式在Instagram上曬恩愛，如今更一起飛往科莫湖度假，戀情進展明顯，兩人的甜蜜互動也持續成為外界關注焦點。

凱蒂荷姆斯穿白色比基尼曬日光浴。（取材自katieholmes IG）