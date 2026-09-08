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葛倫霍短片 邀艾倫鮑絲汀重現百歲夢露

編譯尤寶琪／綜合報導
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93歲的奧斯卡影后艾倫鮑絲汀獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎。（美聯社）
93歲的奧斯卡影后艾倫鮑絲汀獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：艾倫鮑絲汀在威尼斯影展演出100歲瑪麗蓮夢露。
  • 重點二：瑪姬葛倫霍以17分鐘短片Flesh Impact發想此作。
  • 重點三：鮑絲汀同場獲終身成就金獅獎並憶起與夢露交集。

93歲的奧斯卡影后艾倫鮑絲汀（Ellen Burstyn），竟在威尼斯影展化身「100歲瑪麗蓮夢露」。這個乍看天馬行空的想法，來自女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）的突發提案。兩人合作的17分鐘短片「Flesh Impact」日前在威尼斯影展全球首映，鮑絲汀也在同一影展獲頒終身成就金獅獎，成為今年影展備受矚目的人物之一。

葛倫霍當初找上鮑絲汀時，提出的並不是要她重現年輕時的夢露，而是挑戰「100歲的夢露」。鮑絲汀接受美聯社訪問時笑說：「我覺得這主意不錯。」對於一名93歲演員來說，飾演一位想像中已活到百歲的夢露，反而成為一次跳脫傳統人物傳記的表演實驗。

這部短片的誕生也頗為特殊。豪華汽車品牌Genesis行銷長艾咪馬倫蒂克（Amy Marentic）找上葛倫霍，希望在夢露誕辰100周年之際拍攝一部作品。葛倫霍沒有立即答應，而是要求一個周末思考，最後決定讓「100歲夢露」以演員最脆弱的狀態出現──獨自站在舞台上試鏡。而她第一個想到的人選，就是鮑絲汀。

葛倫霍表示，自己希望透過這個設定，讓觀眾「以全新的視角思考問題」，並探索作品背後更深層的意義。她認為，如果要拍攝任何作品，都應該從這個角度出發，深入挖掘人物與表演本身。

有趣的是，鮑絲汀雖然從未真正認識夢露，兩人生命卻曾出現微妙交集。兩人曾使用同一名按摩師，對方經常向鮑絲汀講述這位已故友人的故事，甚至告訴她「其實很像夢露」，還借給她一本夢露舊書「The Thinking Body」，書中甚至夾著收據等私人資料。

鮑絲汀也曾在夜店遠遠見過夢露。她回憶，當時夢露向她點了點頭，「她美得驚人，一下子就吸引了我的目光」，更讓剛入行不久的她驚訝的是，夢露似乎認出了自己，令她感到「無比榮幸和高興」。

精華 FAQ

  • 她在瑪姬葛倫霍執導的17分鐘短片Flesh Impact中，化身為想像中的「100歲瑪麗蓮夢露」，以高齡狀態重現角色，顛覆一般人物傳記的呈現方式。

  • Genesis行銷長因夢露誕辰100周年找上葛倫霍，原本想拍紀念作品；葛倫霍思考後改以「100歲夢露」為設定，讓角色獨自站在舞台上試鏡，凸顯脆弱感。

  • 鮑絲汀雖未真正認識夢露，卻曾與她共用按摩師，還被對方借過夢露的書；她也在夜店遠遠見過夢露，對方點頭致意，讓她留下深刻且榮幸的記憶。

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