新007人選定了？ 傑克勞登被英國影帝蓋瑞歐德曼點名

蓋瑞歐德曼為傑克勞登（圖）集氣，希望他是新007。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蓋瑞歐德曼受訪稱新任007人選已選定但未公布。

蓋瑞歐德曼受訪稱新任007人選已選定但未公布。 重點二： 他公開力挺《慢馬》合作演員傑克勞登接班龐德。

他公開力挺《慢馬》合作演員傑克勞登接班龐德。 重點三：丹尼爾克雷格退役後，007選角傳聞持續成焦點。

「007」新任人選真的定了？英國影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）一句話，讓等待已久的龐德 選角再掀高潮。歐德曼近日受訪時透露，接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的新任詹姆斯 龐德「已經選好了」，只是片商尚未正式公布，而他也公開為「慢馬」（Slow Horses）合作演員傑克勞登（Jack Lowden）集氣，希望這名36歲蘇格蘭男星就是新007。消息曝光後，引發外界熱議。

綜合外媒報導，歐德曼與勞登因蘋果電視台影集「慢馬」長期合作，對於外界盛傳勞登名列007候選名單，他在受訪時先表示「很快就會知道」，接著透露片方「已經做出選擇，但尚未宣布」，並表示自己「希望是傑克勞登」。不過，歐德曼並未明確證實傑克勞登就是獲選者，因此這番爆料究竟是掌握內幕，還是好友間的力挺，仍有待官方揭曉。

新龐德選角近來一直是好萊塢 最受矚目的未解謎題。丹尼爾克雷格2021年以「007：生死交戰」（No Time to Die）告別這個經典角色後，誰能接下這個全球知名度最高的銀幕特務，一直引發各界猜測。近來包括卡勒姆透納（Callum Turner）、雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson）以及亞倫泰勒-強森（Aaron Taylor-Johnson）等人，都曾被外界點名為可能人選，傑克勞登則因在「慢馬」中飾演英國情報員River Cartwright，再度成為熱門候選。

據悉，片商今年5月已證實選角工作正式展開，近期外界更傳出已進入最後階段。

值得一提的是，傑克勞登的妻子、愛爾蘭女星瑟夏羅南（Saoirse Ronan）日前也曾表示，希望有機會加入007電影，甚至想挑戰「龐德女反派」。如今丈夫是否真的成為第七代007，隨著歐德曼這番話曝光，答案似乎已愈來愈近。

蓋瑞歐德曼（圖）為傑克勞登集氣，希望他是新007。（路透資料照片）