金卡戴珊出席13歲女兒首秀 前夫坎爺也來捧場

金卡戴珊和饒舌天王坎爺於2022年離婚，近日為了聲援大女兒現身同一場合。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金卡戴珊與坎爺為聲援13歲女兒首秀同場現身。

金卡戴珊與坎爺為聲援13歲女兒首秀同場現身。 重點二： 兩人分坐不同包廂觀賞，刻意保持距離不互動。

兩人分坐不同包廂觀賞，刻意保持距離不互動。 重點三：諾絲演唱新舊歌曲，已逐步展現個人音樂實力。

實境秀藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)和饒舌天王坎爺(Kanye West，現改名為Ye)2022年離婚後，感情生活各自發展，如今為了聲援大女兒首場個人秀，現身演唱會，不過很有默契地分隔兩處，保持距離。

根據娛樂新聞網站Page Six報導，社群平台TikTok影片顯示，卡戴珊與坎爺日前在芝加哥 維克劇院(Vic Theatre)各自包廂觀賞大女兒諾絲(North West)登台演出。

49歲的坎爺與團隊成員在包廂內認真觀看演出，並以父親身分驕傲地錄下女兒表演片段；至於45歲的卡戴珊則與一票好友在另一個包廂，並在社群平台Instagram Stories分享全場觀眾肩並肩站立、熱切等候演出的現場影片。

現年13歲的諾絲身穿淺藍色連身裙，出現在哥德式裝飾舞台時，台下歌迷紛紛拿出手機拍攝，諾絲首場個人演唱會，除了演唱首張EP「N0rth4evr」收錄歌曲，還演唱部分尚未發行的新歌。

據報導，諾絲原本計畫參加饒舌歌手Molly Santana自8月5日開始17日結束的巡迴演唱會，從德州 一路唱到加拿大，不料因故取消，轉而舉辦首場個人演唱會。

這位憑藉單曲「Aishite」走紅的饒舌音樂新秀對舞台表演並不陌生，過去曾多次與父親同台演出，上月初坎爺於SoFi體育場舉行復出演唱會，這對父女檔合唱「Talking」和「Piercing on My Hand」，讓台下歌迷興奮起立歡呼。

卡戴珊和坎爺2014年結婚，婚後育有大女兒諾絲、10歲聖特(Saint)、8歲芝加哥(Chicago)和7歲頌恩(Psalm)，不過婚姻僅維持8年，分手後兩人各自展開新生活。

2022年坎爺迎娶澳洲模特兒比安卡·森索里(Bianca Censori)，兩人婚後感情甚篤；至於卡戴珊被拍到與F1車手漢密爾頓(Lewis Hamilton)在巴黎約會，直到今年2月對外公開，卡戴珊和41歲的漢密爾頓經常在社交平台秀恩愛，發布多張甜蜜合照與粉絲分享。