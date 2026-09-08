金卡戴珊出席13歲女兒首秀 前夫坎爺也來捧場
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實境秀藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)和饒舌天王坎爺(Kanye West，現改名為Ye)2022年離婚後，感情生活各自發展，如今為了聲援大女兒首場個人秀，現身演唱會，不過很有默契地分隔兩處，保持距離。
根據娛樂新聞網站Page Six報導，社群平台TikTok影片顯示，卡戴珊與坎爺日前在芝加哥維克劇院(Vic Theatre)各自包廂觀賞大女兒諾絲(North West)登台演出。
49歲的坎爺與團隊成員在包廂內認真觀看演出，並以父親身分驕傲地錄下女兒表演片段；至於45歲的卡戴珊則與一票好友在另一個包廂，並在社群平台Instagram Stories分享全場觀眾肩並肩站立、熱切等候演出的現場影片。
現年13歲的諾絲身穿淺藍色連身裙，出現在哥德式裝飾舞台時，台下歌迷紛紛拿出手機拍攝，諾絲首場個人演唱會，除了演唱首張EP「N0rth4evr」收錄歌曲，還演唱部分尚未發行的新歌。
據報導，諾絲原本計畫參加饒舌歌手Molly Santana自8月5日開始17日結束的巡迴演唱會，從德州一路唱到加拿大，不料因故取消，轉而舉辦首場個人演唱會。
這位憑藉單曲「Aishite」走紅的饒舌音樂新秀對舞台表演並不陌生，過去曾多次與父親同台演出，上月初坎爺於SoFi體育場舉行復出演唱會，這對父女檔合唱「Talking」和「Piercing on My Hand」，讓台下歌迷興奮起立歡呼。
卡戴珊和坎爺2014年結婚，婚後育有大女兒諾絲、10歲聖特(Saint)、8歲芝加哥(Chicago)和7歲頌恩(Psalm)，不過婚姻僅維持8年，分手後兩人各自展開新生活。
2022年坎爺迎娶澳洲模特兒比安卡·森索里(Bianca Censori)，兩人婚後感情甚篤；至於卡戴珊被拍到與F1車手漢密爾頓(Lewis Hamilton)在巴黎約會，直到今年2月對外公開，卡戴珊和41歲的漢密爾頓經常在社交平台秀恩愛，發布多張甜蜜合照與粉絲分享。
兩人都是為了替13歲大女兒諾絲的首場個人演出站台，雖已離婚，仍以父母身分到場支持，並各自在不同包廂觀看，避免直接同框。 報導指金卡戴珊與好友待在一個包廂，坎爺則與團隊在另一個包廂，雙方刻意保持距離。坎爺還以父親身分拍下女兒表演片段。 諾絲穿著淺藍色連身裙登台，演唱EP《N0rth4evr》收錄歌曲，也帶來部分未發行新歌。她先前已多次與父親同台，這次首次獨立演出格外受關注。
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兩人都是為了替13歲大女兒諾絲的首場個人演出站台，雖已離婚，仍以父母身分到場支持，並各自在不同包廂觀看，避免直接同框。
報導指金卡戴珊與好友待在一個包廂，坎爺則與團隊在另一個包廂，雙方刻意保持距離。坎爺還以父親身分拍下女兒表演片段。
諾絲穿著淺藍色連身裙登台，演唱EP《N0rth4evr》收錄歌曲，也帶來部分未發行新歌。她先前已多次與父親同台，這次首次獨立演出格外受關注。
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