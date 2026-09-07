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泰勒絲婚後甜蜜約會 帶老公上紐約曼哈頓「印度餐廳」用餐

世界新聞網／輯
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泰勒絲與凱爾西結婚兩個月了。（歐新社）
泰勒絲與凱爾西結婚兩個月了。（歐新社）

美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）婚後持續享受甜蜜生活。美People雜誌報導，兩人6日晚間現身曼哈頓NoMad區人氣北印度餐廳Ambassadors Clubhouse New York用餐，這也是兩人7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）結婚後，時隔約2個月再度被目擊約會。

消息人士透露，同為36歲的泰勒絲與凱爾西當天和另外2名男子，一起在餐廳地下層的主要用餐區用餐，點了「菜單上的各種經典料理」，包括多種餐點與飲品。

據餐廳網站介紹，Ambassadors Clubhouse主打北印度料理，餐廳設計靈感來自當地的「派對豪宅」，菜單包括甜菜根Raj Kachori Chaat，以及Shahi Patiala Suckling Lamb Raan等羊肉料理。

這次晚餐距離兩人7月3日在紐約舉行婚禮約2個月。凱爾西過去曾形容婚禮是自己生命中「最美好的一晚」。此外，酋長隊的訓練營日前已結束，球隊預計於9月14日對上丹佛野馬隊，展開新球季例行賽。這將是凱爾西NFL生涯第14個賽季，也可能是他的最後一季。

值得一提的是，就在泰勒絲與凱爾西到Ambassadors Clubhouse New York用餐不到1個月前，這家餐廳才因發生嚴重火災而暫時關閉。8月12日上午10時39分，當時尚未營業的餐廳外部起火，紐約市消防局（FDNY）於上午11時10分控制火勢，火災並未造成任何人受傷。

營運Ambassadors Clubhouse的JKS Restaurants當時也表示，餐廳將暫時停業，直到確認安全後才會重新開放。如今泰勒絲與凱爾西婚後現身用餐，也顯示餐廳已恢復接待客人。

精華 FAQ

  • 兩人6日晚間現身紐約曼哈頓NoMad區的人氣北印度餐廳Ambassadors Clubhouse New York，和另外2名男子一起在地下層主要用餐區用餐。

  • 消息人士指出，兩人點了菜單上的各種經典料理，包含多種餐點與飲品。餐廳主打北印度菜，菜單上也有甜菜根Raj Kachori Chaat等特色料理。

  • 這是兩人7月3日婚後約2個月再被目擊約會；而該餐廳在8月曾因外部火災暫時關閉，後來確認安全後重新營業，顯示已恢復接待客人。

泰勒絲 曼哈頓 印度

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