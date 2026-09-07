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「實境誘捕」威尼斯首映 羅伯派汀森沉浸式演技獲7分鐘掌聲

記者陳穎／綜合報導
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羅伯派汀森(左)帶著女友蘇琪沃特豪斯一起走紅毯放閃。（歐新社）
羅伯派汀森(左)帶著女友蘇琪沃特豪斯一起走紅毯放閃。（歐新社）

羅伯派汀森主演新片「實境誘捕」（Primetime）於威尼斯影展舉行首映，電影描述美國電視節目主持人克里斯漢森製作「To Catch a Predator」節目的幕後故事。羅伯派汀森在片中挑戰高度沉浸式演出，首映結束後獲得全場長達7分鐘的起立鼓掌，女友蘇琪沃特豪斯更在掌聲中上前親吻他，成為首映現場另一大亮點。

當天威尼斯電影宮外聚集大批粉絲，即使烈日高溫仍不斷高喊「Robert！Robert！Robert！」，羅伯派汀森與其他演員也親切替粉絲簽名、合照。首映現場同樣熱烈，掌聲持續超過6分鐘後，觀眾甚至開始高喊導演以及首次跨足演戲的菲比布里傑斯名字。

蘇琪當晚坐在羅伯派汀森後方一排，隨著全場起立鼓掌，她幾乎成為現場最熱情的支持者之一，更在掌聲中向男友獻上一吻，公開力挺他的演出。

「實境誘捕」改編自文章「Tonight on Dateline This Man Will Die」，聚焦「To Catch a Predator」節目的製作過程。主持人克里斯漢森當年透過複雜的誘捕行動，試圖揭露並當面對質涉嫌性侵兒童的犯罪者。

不過，漢森本人對這部電影一直持保留態度。他曾表示自己並未參與電影創作，也沒有看過成片，認為羅伯派汀森的詮釋「過度戲劇化」，並質疑片商將這段真人事件搬上大銀幕的動機。

漢森強調，「實境誘捕」並不是他職業生涯的寫實紀錄，製作團隊也未曾諮詢他的意見。他曾表示：「他說了一些我從沒說過的話，也做了一些我從沒做過的事，那不是我。我是個好人，除了面對罪犯和掠食者的時候。」他也提醒觀眾，電影是「以真實事件為基礎的虛構作品」。

對於漢森的批評，羅伯派汀森則希望對方看完電影後能改觀。他在威尼斯記者會上表示：「當然，我希望他喜歡這部電影。他身上有某種令人興奮的特質，我希望這個角色多年來帶給許多人的啟發，某種程度上也算是一種讚美。」

近期工作量滿檔的羅伯派汀森，今年接連主演「抓馬戀人」、「奧德賽」，接下來還有丹尼斯維勒納夫執導的「沙丘：第三部」，目前也正在倫敦拍攝「蝙蝠俠2」，再度回歸布魯斯韋恩一角。

談到近期工作量驚人，羅伯派汀森笑說，只要抓到工作的「動力」，其實就沒有想像中困難。而被問到近期生活狀態，他也意外透露人生最大改變：「我剛當了爸爸。我根本不想晚上出門，所以突然多出了兩倍的時間，這很有幫助。」

精華 FAQ

  • 電影首映後獲得全場長達7分鐘的起立鼓掌，熱度持續不減，連觀眾都開始高喊導演與演員名字，顯示作品在威尼斯影展獲得強烈關注。

  • 她坐在羅伯派汀森後方一排，隨著掌聲起立後，主動上前親吻男友，公開力挺他的演出，也讓這場首映多了一個溫馨亮點。

  • 漢森表示自己沒有參與創作，也未看過成片，認為電影對他的詮釋過度戲劇化，還質疑片商搬演真人事件的動機，並強調作品屬於虛構改編。

威尼斯影展

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