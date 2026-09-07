觀影說劇／尼克強納斯演過氣男團偶像 本色演出唱出共鳴

尼克強納斯在「被偷走的情歌」飾演過氣偶像。（圖／海鵬提供）

美國歌手尼克 強納斯（Nick Jonas）這次不只秀歌喉，更在音樂喜劇「被偷走的情歌」（Power Ballad）挑戰過氣男團偶像，巧合的是，角色經歷與他從男團成員一路走向單飛的真實人生有不少相似之處，因此電影上映前就引發「根本在演自己」的討論。

尼克強納斯早年與哥哥凱文（Kevin Jonas）、喬（Joe Jonas）組成「強納斯兄弟」（Jonas Brothers），從迪士尼 頻道起家，迅速成為全球知名偶像團體。之後他選擇發展個人音樂事業，逐漸擺脫青春偶像形象，轉型為成熟流行歌手，音樂作品更曾創下三白金佳績，累積串流播放量突破數十億。

如今在「被偷走的情歌」裡，他卻反過來飾演事業陷入瓶頸的前男團偶像丹尼。故事描述丹尼的星途逐漸走下坡，偶然遇見已過氣的婚禮歌手瑞克，由保羅路德（Paul Rudd）飾演。兩人因音樂結緣，在一次深入交流後產生創作火花，沒想到丹尼竟將瑞克尚未完成的歌曲重新演繹，意外一舉爆紅，兩人也因此陷入夢想、友情與版權之間的衝突。

預告及電影中的音樂橋段更成為一大亮點。兩人在愛爾蘭城堡喝酒、彈吉他，即興創作歌曲的場面，不只是角色關係的重要轉折，也充分展現兩名演員截然不同的音樂魅力。

尤其電影主題曲「寫一首歌（如果沒有你）」（How to Write a Song Without You）在片中出現兩個版本。保羅路德演唱時展現中年男人歷經歲月後的滄桑感；輪到尼克強納斯開唱，原本的「半成品」瞬間被唱出流行金曲架勢，兩種截然不同的詮釋也成為電影最受矚目的趣味之一。

由於丹尼的角色設定與尼克強納斯自身經歷高度重疊，外界自然好奇他是否等於「本色演出」。對此，尼克強納斯並不介意這樣的說法，反而認為角色從男團走向單飛、努力撕掉過往標籤的過程，確實讓他產生強烈共鳴。

不過，他也沒有只靠個人經歷演戲，而是進一步揣摩角色在成名、失勢與重新尋找自我之間的心理變化，尤其是丹尼對外界肯定的渴望，以及名氣與初心之間的拉扯，讓角色不只是「明星演明星」，也多了一層人物情感。

除了音樂事業之外，尼克強納斯近年的人生也有不同轉變。他26歲時結婚，婚禮曾融合印度教與基督教傳統，受到全球關注；如今成為父親後，他也將更多時間放在家庭，陪伴女兒成長。成為人父的經歷，讓他認為自己看待人生與情感的角度有所改變，也進一步影響他詮釋角色時的情緒層次。

尼克強納斯同時投入公益活動，擔任非營利組織「Beyond Type 1」共同創辦人，致力於為糖尿病患者提供更多支持與資源。

從迪士尼偶像、男團成員到單飛歌手，再跨足電影演員，尼克強納斯這次在「被偷走的情歌」中演出一名面臨人生低潮的昔日偶像，也讓真實人生與銀幕角色產生有趣交集。