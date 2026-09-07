妮寇拉佩茲威尼斯走紅毯 布魯克林甜蜜護妻「玩喇舌」

布魯克林貝克漢(左)在紅毯獻吻愛妻妮寇拉佩茲。（美聯社）

美國女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）現身第83屆威尼斯影展 ，不僅獲頒「新星獎」（Rising Star Award），丈夫布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）也全程陪伴。兩人登上紅毯時甜蜜互動，布魯克林更當眾親吻妻子臉頰，展現護妻一面。

31歲的妮寇拉佩茲當晚身穿Balenciaga高級訂製服亮相，一襲鈷藍色單肩鏤空禮服成為紅毯焦點，裙身加入頭紗般的設計與飄逸長裙襬，凸顯纖細身形。她刻意減少配件，讓禮服成為造型主角。

27歲的布魯克林則以黑色正式西裝現身，站在妻子身旁時滿臉笑容。拍照期間，他不僅摟著妮寇拉的腰，還親吻她的臉頰，展現夫妻間親密互動。妮寇拉的長裙襬一度需要整理，布魯克林也主動幫忙，細心替她整理裙襬，護妻舉動成為紅毯上的另一焦點。

稍早，妮寇拉已在威尼斯影展活動中接受「新星獎」。當天她穿著一襲黑色長禮服，搭配祖母綠與鑽石垂墜耳環，在丈夫陪同下走上位於Casa Cinema Giovani花園的小舞台領獎。面對眾人目光，她坦言自己其實比起站在台上，更習慣透過角色與觀眾交流，因此顯得相當緊張。

妮寇拉致詞時表示，能在威尼斯影展獲獎是「非常巨大的榮耀」，自己會將這份肯定珍藏一生。她也特別向同場獲頒終身成就獎的85歲影后費唐娜薇（Faye Dunaway）致意，稱對方一直是自己的靈感來源，能與她一起學習讓自己獲益良多。

談到家人時，妮寇拉感性表示：「我的家人就是我的一切。」她特別感謝父母、兄弟以及丈夫布魯克林一直相信自己，「有你們的支持，才是我能夠仰望星空、追逐夢想的原因。」

頒獎過程中還出現一段小插曲，主辦方一度連續宣布妮寇拉獲獎，甚至有主持人笑問「我們美麗的明星在哪裡？」後來才得知，妮寇拉希望等費唐娜薇也準備好後，才願意上台領獎，現場一度出現小小混亂。

妮寇拉童星時期便踏入演藝圈，11歲時參演丹尼狄維托主演的「新娘百分百」（Deck the Halls），之後陸續演出「降世神通：最後的氣宗」、「變形金剛4：絕跡重生」等作品。近年她也轉向幕後，透過自己成立的Bunny Films製作電影，並投入獨立電影創作。

她目前主演的新片「Prima」由莫雷利兄弟（Morelli Brothers）執導，演出陣容還包括費唐娜薇、傑克休斯頓（Jack Huston）、蜜拉索維諾（Mira Sorvino）及貝蒂加布里埃爾（Betty Gabriel）。妮寇拉在片中飾演一名專業芭蕾舞者Margo，面對芭蕾舞團受到時代變化衝擊，必須做出改變人生的重要決定。

妮寇拉為了詮釋芭蕾舞者角色，曾接受長達四個月的密集訓練，體重一度降至45公斤以下，引發外界關注。近日布魯克林也曾在社群平台替妻子發聲，針對網友評論妮寇拉身材與健康狀況，他直接回應：「不要談論我的妻子。」並強調妻子「非常漂亮」，認為不應評論女性的身體。

妮寇拉與布魯克林2022年4月結婚，近年兩人頻頻公開展現恩愛，布魯克林也多次在社群平台力挺妻子。此次夫妻倆一同現身威尼斯影展，從領獎到紅毯一路相伴，再度成為影展場外的話題焦點。