星光大道桃莉芭頓「星星」遭破壞 教女麥莉希拉誓追究

桃莉芭頓逝世後，歌迷在她位於好萊塢星光大道的星星擺上鮮花悼念，當時星星因年久龜裂的痕跡清晰可見。(歐新社)

鄉村音樂天后桃莉芭頓 (Dolly Parton)日前過世後，不料她位在好萊塢星光大道 上的星星遭到人為蓄意破壞，負責單位緊急修復，身為芭頓教女(乾女兒)的女歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)誓言追究到底。

根據綜藝(Variety)娛樂雜誌報導，芭頓早在1984年就獲得了好萊塢星光大道上的星星，編號6712號；其實在她過世前星星和周圍地板就已出現裂縫。主辦單位在4日修復完畢，重新開放供粉絲瞻仰。

好萊塢星光大道製作人馬丁內茲(Ana Martinez)受訪時表示：「我們的桃莉回來了！好萊塢非常高興她的星星以完好無損的狀態回歸，以供歌迷們永久欣賞。」

但是對於星星遭到人為破壞一事，女歌手、也就是芭頓教女麥莉希拉透過社群平台Tiktok義正詞嚴地表示：「我不會當作沒這回事，有人攻擊一位不在人世的傳奇人物，還挑在一個全世界都看得到的地方，這絕非一場惡作劇。」

與此同時，粉絲對這位鄉村音樂天后的悼念和支持繼續如潮水般湧現，芭頓遺產管理機構本周稍早宣布將舉辦「桃莉音樂節：一生慶典」(DollyFest: The Celebration of a Lifetime)首場大型紀念活動，以悼念這位已故巨星的生平和音樂，並訂於2027年連續兩周末在桃莉老家納許維爾(Nashville)和英國倫敦舉行。

同時百老匯也將推出全新音樂劇「桃莉：真正的原創音樂劇」(Dolly: A True Original Musical，暫譯)，講述這位鄉村流行巨星的生平事蹟。

芭頓於8月25日因罹癌過世後，生前音樂作品在數位音樂平台Spotify播放量顯著成長，全球播放量較先前七日平均播放量成長逾1260%，美國市場更是爆發式增長2320%。