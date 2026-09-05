「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚

「綠洲合唱團」諾爾(左)和連恩出席紀錄片「Don’t Look Back in Anger」威尼斯全球首映會。(路透)

英國搖滾天團「綠洲合唱團」(Oasis)熱潮席捲威尼斯影展 ！連恩(Liam Gallagher)、諾爾（Noel Gallagher)兄弟日前現身威尼斯，為紀錄片「Don’t Look Back in Anger」舉行全球首映，兩人難得同台讓現場氣氛瞬間沸騰，電影放映結束後更獲得長達8分鐘的起立鼓掌。向來不太表露情感的諾爾一度疑似擦拭眼淚，連恩則不斷炒熱現場氣氛，兄弟最後更牽手舉起，宛如宣告重聚成功。

首映當晚，威尼斯電影宮內外都陷入Oasis狂熱。影城外聚集大批歌迷，當兄弟倆現身時，現場不斷響起「Oasis！Oasis！Oasis！」的歡呼聲，甚至有粉絲大喊「C'mon, boys！」、「Fight！」，還有人帶著兩人支持的英超球隊曼城旗幟，在陽台上揮舞。

紀錄片放映期間，現場歌迷也完全沉浸其中，電影裡每段現場演出都引發觀眾鼓掌，當「Champagne Supernova」響起時，甚至有歌迷跟著大合唱到流淚，宛如把威尼斯影展變成大型Oasis演唱會。

電影結束後，全場起立鼓掌長達8分鐘。對於首次踏進電影節場合的Gallagher兄弟來說，似乎也有些不知所措。連恩甚至看了看手錶，還對著諾爾意指「我們是不是該閃人了？」但在紀錄片創作者史蒂芬奈特(Steven Knight)似乎勸阻後，兩人才繼續留在現場接受掌聲。

隨後兄弟倆走下台、進入觀眾群替歌迷簽名，現場更一度陷入小型「人肉衝撞區」，粉絲爭相搶著自拍、簽名，讓整個威尼斯影展影廳宛如搖滾演唱會現場。

「Don’t Look Back in Anger」由Dylan Southern與Will Lovelace執導，聚焦綠洲合唱團「Live '25」重聚巡演，記錄兄弟倆重返舞台的過程，除了收錄後台及演唱會畫面，也將呈現兩人20多年來首次共同接受訪問的內容。

Oasis「Live '25」巡演是Gallagher兄弟自2009年分道揚鑣後首度再次同台，門票開賣後迅速售罄，巡演橫跨英國、北美、南韓、日本、澳洲、阿根廷、智利及巴西等地，創造數億美元的收入。

隨著重聚巡演大成功，加上兄弟倆目前看來仍能和平合作，外界也開始猜測Oasis是否可能再度展開巡演，甚至有望在明年夏天登台。雖然兩人當天並未出席稍早舉行的電影記者會，但樂團近期在Instagram上接連釋出神秘預告，已讓歌迷陷入「偵探模式」。

諾爾日前接受訪問時更留下耐人尋味的伏筆：「這麼說吧，明年沒有足球賽事，所以我們夏天總得做點什麼，對吧？」一句話再度點燃歌迷對Oasis可能再度巡演的期待。紀錄片預計9月11日在院線上映，之後將於今年稍晚登上Disney+。

「綠洲合唱團」諾爾(左)和連恩出席紀錄片「Don’t Look Back in Anger」威尼斯全球首映會。(路透)