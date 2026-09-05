艾略特佩吉演完「奧德賽」反而沒戲拍 網友道出殘酷事實
影星艾略特佩吉（Elliot Page）近日透露，雖然「奧德賽」（The Odyssey）叫好叫座，但自己在演出後沒有如預期般收到大量工作邀約，甚至笑稱「身為加拿大人」可能是原因之一。
佩吉曾與克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）合作2010年電影「全面啟動」（Inception）。談到這段合作經驗，他表示，自己確實非常享受參演這部電影，也很喜歡與諾蘭共事，但拍攝期間「個人真的非常不自在」。
佩吉表示，回頭看自己在「全面啟動」的演出時，心情相當複雜。他說：「當你問我『全面啟動』的角色時，我在那部電影裡真的玩得很開心。」不過也「非常不舒服」。
相較之下，佩吉認為自己在電影「鴻孕當頭」（Juno）中的角色，更加了解並接受自己的身體狀態，反而可能進入演藝生涯的新階段。
他自2020年公開跨性別身分後，持續參與電影與電視作品，也曾出版自傳，談及自己的成長及性別認同歷程。
佩吉接受節目「On Film… With Kevin McCarthy」訪問時表示，「我覺得現在的我，也許能做出一些自己最好的作品。」佩吉說。他認為，當自己感覺「更加完整、更有連結」時，反而能夠更自在地投入角色，「那奇怪地讓你可以更加放開自己。」他也在節目上喊話，希望好劇本能上門。
不過網友卻道出殘酷事實：「這個人身高只有5英尺1英寸(約155公分)，聲音也很女性化，想找到男主角的表演機會？祝他好運」、「觀眾尊重你的選擇，你也只能尊重觀眾的選擇」。
他表示雖然作品叫好叫座，但自己的工作邀約並未明顯增加，還半開玩笑說可能因為自己是加拿大人。不過他也強調，現在更希望靠實力與合適劇本爭取機會。 佩吉說自己很享受參演《全面啟動》，也很喜歡和諾蘭合作，但拍攝期間個人非常不自在。回頭看那段演出時，他對自己的狀態感受相當複雜。 他認為現在的自己更完整、更有連結，反而能更自在投入角色，可能做出最好的作品。他也在節目中公開喊話，希望有好的劇本能主動找上門。
精華 FAQ
他表示雖然作品叫好叫座，但自己的工作邀約並未明顯增加，還半開玩笑說可能因為自己是加拿大人。不過他也強調，現在更希望靠實力與合適劇本爭取機會。
佩吉說自己很享受參演《全面啟動》，也很喜歡和諾蘭合作，但拍攝期間個人非常不自在。回頭看那段演出時，他對自己的狀態感受相當複雜。
他認為現在的自己更完整、更有連結，反而能更自在投入角色，可能做出最好的作品。他也在節目中公開喊話，希望有好的劇本能主動找上門。
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