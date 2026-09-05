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亞莉安娜加盟「門當父不對4」班史提勒喊：岳父女婿再開戰

記者陳穎／即時報導
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班史提勒(左)在「門當父不對之親家駕到」要和準媳婦亞莉安娜過招。(圖／UIP提供...
班史提勒(左)在「門當父不對之親家駕到」要和準媳婦亞莉安娜過招。(圖／UIP提供)

經典喜劇系列「門當父不對」（Meet the Parents）再度回歸！派拉蒙影業宣布，全新續集「門當父不對之親家駕到」（Focker-in-Law）由喜劇演員班史提勒(Benjamin Stiller)與兩度奧斯卡影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)再度攜手演出，更找來葛萊美獎得主、奧斯卡提名歌手亞莉安娜（Ariana Grande）領銜加入，為這個經典家庭喜劇系列增添全新火花。

片商公開最新預告，開場便以班史提勒與勞勃狄尼洛之間熟悉的鬥嘴模式製造笑點。班史提勒飾演的貴格發克突然一本正經對著勞勃狄尼洛飾演的傑克深情獻唱情歌，荒謬又認真的反差，讓兩人多年來的「岳父女婿戰爭」再度成為預告亮點。

然而這一次，真正讓貴格頭痛的對象並不是岳父傑克，而是兒子即將迎娶的新對象。亞莉安娜飾演的奧莉薇亞登場後，不僅外型亮眼，個性更顯得聰明幹練，面對未來公公的各種試探與挑戰，也絲毫沒有退縮。

原本打算先給準媳婦一個下馬威的貴格，沒想到反而頻頻吃癟。更讓他難以接受的是，奧莉薇亞很快就獲得家人的好感，甚至成功獲得傑克的信任，讓原本就不太平靜的家庭關係更加複雜。

精華 FAQ

  • 派拉蒙宣布的全新續集名為《門當父不對之親家駕到》，英文片名是《Focker-in-Law》。這部作品延續系列的家庭喜劇風格，主打岳父、女婿與新成員之間的衝突。

  • 預告一開始就重現兩人熟悉的鬥嘴氛圍，班史提勒還一本正經對勞勃狄尼洛深情獻唱，形成荒謬又認真的反差，讓多年來的岳父女婿戰爭再度成為笑點核心。

  • 亞莉安娜飾演準媳婦奧莉薇亞，外型亮眼且聰明幹練，面對未來公公的試探毫不退縮。她不僅讓班史提勒飽受挫折，還迅速獲得家人與勞勃狄尼洛的信任。

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