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45歲娜塔莉波曼生第3胎 認了「高齡懷孕」是奇蹟

記者陳穎／即時報導
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45歲娜塔莉波曼喜迎第三胎。(美聯社)
45歲娜塔莉波曼喜迎第三胎。(美聯社)

好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）傳出喜訊！據報導，45歲的她日前在法國巴黎迎來第3個孩子，寶寶已於上月出生，目前娜塔莉尚未公開第3胎寶寶的性別、姓名等細節，生活依舊維持低調。

娜塔莉目前定居巴黎，與46歲法籍男友坦吉德斯塔布爾（Tanguy Destable）共同生活，這也是她與前夫班傑明（Benjamin Millepied）離婚後迎來的新家庭成員。

娜塔莉與前夫班傑明育有15歲兒子Aleph及9歲女兒Amalia，兩人於2024年正式離婚。今年稍早，娜塔莉曾公開宣布懷孕喜訊，並形容這次懷孕是「奇蹟」。她接受訪問時透露，與坦吉對即將到來的新生命感到相當期待，「我和坦吉德斯都非常興奮，我真的非常感恩，也是一個奇蹟。」

談到這次懷孕，娜塔莉也特別提到自己的家庭背景。她透露，自己從小就是在「生育醫師」父親身邊長大，因此很早就知道懷孕生子對某些人而言並不容易。「我從小就聽著大家談論懷孕有多麼困難。」她表示，身邊有許多自己深愛的人曾經歷漫長且艱辛的求子過程，因此她希望以尊重的態度看待懷孕這件事，「這是一件非常美麗、令人喜悅的事情，但同時也不是一件容易的事」。

也正因如此，娜塔莉格外珍惜這次懷孕經歷。她坦言，年輕時未必能真正理解「感恩」的意義，但隨著年紀增長，反而更加清楚自己想把時間留給哪些人，以及希望身邊存在什麼樣的能量。

「當你年輕的時候，不一定能理解這種感恩。」娜塔莉說，如今的她更了解自己，「知道我想和誰共度時間、希望身邊有什麼樣的能量，讓這段經歷每天都變得如此美好。」她也坦言，知道這可能是自己「最後一次」懷孕，因此更加珍惜過程中的每個時刻，「我珍惜每一刻」。

至於私人生活，娜塔莉表示自己其實並不會過度在意隱私，但涉及孩子時，她便會刻意築起一道界線。她一直避免與孩子一起拍攝時尚雜誌或公開寫真，認為這樣的做法能讓孩子在沒有鎂光燈干擾的情況下成長，保有屬於自己的生活與個性。

精華 FAQ

  • 她在法國巴黎迎來第3個孩子，寶寶已於上月出生，目前尚未公開性別與姓名等細節，生活仍維持一貫低調。

  • 娜塔莉表示，自己從小就聽父親談論生育困難，也深知求子不易，因此對這次懷孕格外感恩，並認為能迎來新生命是一種奇蹟。

  • 娜塔莉不會過度在意自己的隱私，但只要涉及孩子就會劃清界線，避免和子女拍時尚雜誌或公開寫真，希望他們能在沒有鎂光燈干擾下成長。

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