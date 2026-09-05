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麥莉希拉新專輯「去姓氏」 歌手老爸喊沒問題：成為巨星之路

編譯尤寶琪／綜合報導
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麥莉宣布將在新專輯中去掉姓氏，她的鄉村歌手父親比利沒有意見。（路透資料照片）
麥莉宣布將在新專輯中去掉姓氏，她的鄉村歌手父親比利沒有意見。（路透資料照片）

鄉村歌手比利雷希拉(Billy Ray Cyrus)對於女兒歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)在最新專輯中將姓氏拿掉的舉動表示，對女兒只想叫「麥莉」一事「沒問題」。

在麥莉宣布將在即將發行的新專輯「Bass Persuades」中去掉她的姓氏後，她的鄉村歌手父親比利也特地上Instagram發文澄清。

65歲的比利在身為麥莉教母且是家族多年好友的桃莉芭頓(Dolly Parton)去世後表示：「現在家庭比以往任何時候都更加重要。」

「我一直叫我的小女兒麥莉，就只有麥莉，」他在一張自己、年幼的麥莉以及小兒子的舊家庭照片下寫道，「就像我一直叫我的小兒子布萊森(Braison)一樣。」

比利解釋說，他其實在1992年的經典歌曲「Achy Breaky Heart」之前就只以姓氏示人；他開玩笑說，如果他不做出改變，他的職業生涯可能會有所不同；「現在……如果Mercury/Polygram沒有堅持一定要用『比利雷』的部分，而讓我只用『希拉』的話……我本來可以做點什麼的。」

「我昨天跟@miley說了，我覺得她用自己的名字好好的。我還提到了桃莉和雪兒(Cher)。現在在想想……還有像是貓王(Elvis)和王子(Prince)等人」，他繼續說道，「對於一位具代表性的超級巨星來說，這是自然而然的發展。傳奇仍在繼續！期待新專輯。」

33歲的麥莉希拉，原名黛絲蒂妮霍普希拉(Destiny Hope Cyrus)，出生於1992年11月，父母為比利雷希拉與蒂什希拉(Tish Cyrus)。她從小就因為活潑開朗的個性而被暱稱為Smiley，後來逐漸簡化為麥莉(Miley)。她在十幾歲時開始了自己的好萊塢演藝生涯，並在迪士尼頻道情景喜劇「孟漢娜」(Hannah Montana)中擔任主角，並在劇中保留了這個家人給她的暱稱。

精華 FAQ

  • 她宣布即將發行的新專輯將不再使用姓氏希拉，改以單名「麥莉」署名，展現更簡潔也更具辨識度的藝名風格。

  • 比利雷表示完全沒問題，還說自己一直都只叫女兒麥莉，並強調現在家庭比以往任何時候都更加重要。

  • 他提到桃莉、雪兒、貓王和王子等巨星都曾以單名建立形象，認為對一位代表性超級巨星而言，這是很自然的發展。

桃莉芭頓

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