威尼斯影展╱「Ink」傑克歐康納走紅毯 熱到當場脫大衣

穿著大衣走紅毯，傑克歐康納熱到受不了。（美聯社）

第83屆威尼斯影展 盛大開幕，開幕片祭出金獎名導丹尼鮑伊（Danny Boyle）的重量級新作「Ink」，該片在麗多島舉辦世界首映後口碑炸裂，抱回全場觀眾長達4分半鐘的熱烈掌聲，除了主演群外，獲頒終身成就獎的喬治克隆尼George Clooney）夫婦亦特別出席力挺。

除了電影本身話題十足，現場也意外出現趣味小插曲，由於威尼斯當地天氣極度悶熱，男主角傑克歐康納（Jack O'Connell）在面對全場粉絲與媒體狂熱簇擁時熱到當場脫下名牌大衣交給公關，拿紙巾猛擦汗，極具親民真性情的舉動引來不少笑聲；觀影後他與克萊兒芙伊（Claire Foy）謝幕完，也幽默揮手離席。

作為丹尼鮑伊首度進軍威尼斯影展的強勢之作，「Ink」不僅將角逐最高榮譽「金獅獎」（Golden Lion），全球發行權更早已被串流巨頭Netflix 拿下。該片隨後將前往多倫多影展巡迴，並定檔於12月11日於全球部分戲院率先搶先上映、2027 年1月8日正式登上Netflix平台。

「Ink」將鏡頭對準1969年的倫敦，講述年輕時期的魯柏梅鐸（蓋皮爾斯飾）如何聯手總編輯拉里蘭姆（傑克歐康納飾），一舉收購瀕臨破產的「太陽報」，並憑藉極具爭議的腥風血雨風格，將其推上全球發行量霸主的傳奇過程。

許多影視作品常將梅鐸塑造成冷酷無情的商業巨獸，但丹尼鮑伊在記者會上特別提到，這次並無意將其「怪物化」，「在當時僵化的英國社會裡，他其實代表了一股新鮮空氣，用不同的聲音提供了某種自由。」

演丹尼鮑伊（左起）、傑克歐康納、克萊兒芙伊、蓋皮爾斯出席威尼斯影展開幕片「Ink」紅毯。（歐新社）