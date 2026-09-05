觀影說劇╱法導喪子真實故事「最後的單車上路」橫跨歐陸告別

「最後的單車上路」演繹一趟橫跨歐洲的單車壯遊。(圖／海鵬影業提供)

法國知名演員及導演馬提亞斯姆萊庫茲（Mathias Mlekuz）最近將自己失去兒子的故事搬上大銀幕，拍攝成療癒電影「最後的單車上路」（À bicyclette !）。奧斯卡 獲獎片「父親」製片尚路易利維（Jean-Louis Livi）也因為被這真實故事打動而出任監製。

電影「最後的單車上路」由法國導演馬提亞斯姆萊庫茲編導及演出，他雖延續公路電影的傳統，將旅程作為終結悲傷、激勵重生的隱喻，卻演繹了一段令人動容、真實的生命故事。

這趟橫跨歐洲的單車壯遊，從「大西洋」一路延伸到「黑海」，沿途包括法國田園風光、音樂之都維也納、中歐歷史國度捷克、多瑙河畔的珍珠布達佩斯、羅馬尼亞德古拉城堡，最後抵達橫跨歐亞大陸的伊斯坦堡，不僅跨越多個國家，歐洲地理景緻與人文風光也盡收片中。馬提亞斯藉這趟單車之旅，與兒子生前相識的朋友一一相遇，完成了心靈上的告別。

特別的是，本片隨性而真實、有高達90%的即興演出，2位國寶級男星積累數十年默契與演技大噴發，素人演員的真實反應更引人發噱，為故事增添了溫柔和自嘲。當單車的輪軸不斷向前，生命即使遭逢巨變，我們仍能透過真摯的友誼與大自然的療癒，找到生命永續的希望與自由。

電影「最後的單車上路」故事講述：馬提亞斯慟失摯愛！他的兒子尤里不幸悲劇離世，只留下一本單車旅行日記，記錄著他從法國荷榭勒（La Rochelle）一路上路騎單車到土耳其伊斯坦堡的壯遊路線。為了緬懷兒子並尋求內心療癒，他邀請30年摯友菲利普（菲利普雷伯特 Philippe Rebbot 飾）、並帶著愛犬「好運」，展開這趟從大西洋跨至黑海的單車朝聖之旅。馬提亞斯用了兒子最愛的幽默、詩意與音樂，來完成這部電影。隨著雙輪的轉動，這段橫跨歐陸數千公里的旅程，不再只是對逝者的追憶，而是一場關於友情、面對悲痛和學習負傷前進的人生冒險。